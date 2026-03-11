途中出場の大迫勇也が決勝弾！ 神戸が逆転で韓国勢を下し、ベスト８進出！【ACLE】
ヴィッセル神戸は３月11日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、FCソウル（韓国）とホームで対戦した。
敵地での第１戦を１−０で勝利していた神戸は、20分に失点する。相手に左サイドを突破されてクロスを上げられると、ゴール前の混戦から最後はパトリク・クリマラにヘディングで押し込まれた。
アグリゲートスコアで追いつかれた神戸は31分、左サイドでの永戸勝也のロングスローを小松蓮がニアサイドで反らすと、ファーサイドに流れたボールに反応した武藤嘉紀が鋭いシュートを放つ。しかし、敵GKの好セーブに阻まれた。このまま０−１で前半を終える。
迎えた後半、ホームチームは開始と同時に濱粼健斗と小松に代えて、ジエゴと大迫勇也を投入。選手交代で流れを引き寄せようとしたが、相手に攻め込まれる時間帯が続く。
73分には、広瀬陸斗の右サイドからのクロスに大迫がヘディングで合わせるも、惜しくもポストに当たり、ゴールとはならない。
それでも78分、右サイドからの武藤の左足クロスに飛び込んだ大迫が、右足のダイレクトシュートでネットを揺らし、同点に追いつく。さらに89分には、敵陣ペナルティエリア外手前で相手GKのパスミスをカットした井手口陽介が、そのまま左足のループシュートを流し込み、勝ち越しに成功した。
このまま終了し、２−１で勝利。２戦合計３−１で、前回大会で越えられなかったベスト16の壁を破り、ベスト８進出を決めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
