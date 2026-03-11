てんちむ、色っぽい最新ショット公開「有名人のオーラで気絶してる人が」「どんどん女っぷりが上がりましたね」
YouTuberでタレントのてんちむさんは3月11日、自身のInstagramを更新。最新ショットで色っぽい姿を披露しました。
【写真】てんちむの最新ショット
コメントでは、「かっこよくて素敵です」「スタイル良すぎる」「ハーフアップめっちゃ似合う」「可愛い」「有名人のオーラで気絶してる人が居ると思います！！」「どんどん女っぷりが上がりましたね」と、絶賛の声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「かっこよくて素敵です」「最近ボサボサで毎日を過ごしていると色んなモチベが下がってくるので、週一はヘアメイクしてイケてる自分を拝もうと決行中」とつづり、自身の写真を6枚載せているてんちむさん。1、2枚目はスタイルの良さが分かる全身ショットで、3〜5枚目は肩を出した色っぽい姿です。てんちむさんの魅力が存分に発揮されています。
肌が透けた色っぽいファッション披露7日の投稿でも肌が透けて見える黒いワンピースを着用し、色気のある雰囲気を漂わせていたてんちむさん。メリハリのあるボディラインがとてもすてきです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
