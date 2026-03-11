オランダで行われた世界選手権で競技生活に「一区切りとする」と語り、１０日に帰国した五輪通算メダル１０個のスピードスケート女子の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、ＳＮＳで思いを明かした。

高木は１１日、自身のインスタグラムを更新。「長いスケート人生の最後のレースで満員のＴｈｉａｌｆで滑れたこと この笑顔になれたこと これ以上ない自分へのご褒美だと今は思っています」と記し、世界選手権の写真をアップ。

「ここまで共に戦ってきてくれた仲間たちへ 最後まで画面の向こうからでも応援してくれた皆様へ 会場で見送ってくれた観客の皆様へ 心から、感謝申し上げます。あーーーー！楽しかった！！！」とつづった。

この投稿には、「沢山の感動を本当にありがとうございます」「毎回見ててパワーを貰えました。ゆっくり休んで下さいね」「ラストレース、笑顔で締めくくれて本当に良かったです 最後までカッコよかったです 美帆さんの穏やかなお顔も印象的でした 本当にお疲れ様でした」「かっこいい！大好きです！」「平昌から応援させていただいて８年間本当に楽しませてもらいました！」「最後の最後まで、美帆さんのスケートを貫いてくれて、最高の笑顔をありがとうございます」などのコメントが寄せられた。