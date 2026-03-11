◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）

砂のステイヤーが集結したダートグレード競走が１２頭立て（ＪＲＡ４、南関東６、他地区２）で行われ、７番人気のオディロン（牡７歳、兵庫・森沢友貴厩舎、父キタサンブラック）が差し切り、３連勝でダートグレード競走初制覇となった。最後の直線で力強く伸び、押し切りを図るセラフィックコールをかわした。地方通算３８３２勝目の吉村智洋騎手＝兵庫＝は、これがダートグレード初勝利。地方所属で１着になったことで、川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）の優先出走権が与えられた。勝ちタイムは２分３７秒２。

３連覇がかかっていた川崎のセラフィックコール（３番人気、吉原寛人騎手）が２着になり、地方所属馬のワンツーフィニッシュ。こちらも川崎記念への優先出走権が与えられた。２番人気のＪＲＡのカズタンジャー（川田将雅騎手）が３着に続いた。

森沢友調教師（オディロンでダートグレード競走初勝利）「前走の高知遠征後は、ここにエントリーして走れるかという状態だった。それが、この１か月で食べて攻めてで体重を戻し、これまでで一番の出来となった。長くいい脚が使えるので、前がハイペースで行く中でそれを見ながら運べたし、ジョッキーの追い出しのタイミングも良かった。反動がないかを確認し、オーナーと相談のうえですが、川崎記念、名古屋グランプリ（５月４日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル）を視野に考えたいです」