この問題は、モンテディオ山形の相田社長が新スタジアム建設の取材に関連し、「放火してやる」などと記者を恫喝したと一部週刊誌で報じられたものです。



モンテディオ山形は「誤解を招く表現があった」と事実を認めた上で、ホームページ上で謝罪しています。

こうした中、モンテディオ山形は10日、相田社長の発言について調査委員会を設置し、調べることを発表しました。

調査委員会は社外弁護士などで組織し、どう喝を巡る事実関係の解明や再発防止策の策定などを行うとしています。





調査完了の時期は現時点では未定で調査内容については、今後、公表すべき内容が判明した場合に発表するとしています。新スタジアム建設をめぐっては東京に本社を置く、不動産開発会社「エスコン」が、最大50億円を出資することやモンテディオ山形の株式の98パーセントを取得し、子会社化する方針を発表しています。両社は3月19日に共同で会見を開き、新スタジアムへの出資などについて説明する予定でしたが、11日、「調査委員会の調査が完了するまで会見を延期する」と発表しました。エスコンはYBCの取材に対し「週刊誌報道は遺憾に受け止める」とした上で、「出資への影響はなく、調査結果を待ち再発の防止が行われることを期待する」と話しています。