◆第７１回ダイオライト記念・Ｊｐｎ２（３月１１日、船橋競馬場・ダート２４００メートル、良）

砂のステイヤーが集結したダートグレード競走が１２頭立てで行われ、１番人気でＪＲＡから参戦のナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は５着に終わった。戸崎圭太騎手は連覇した２００９年フリオーソ以来、１７年ぶりの同レースＶとはならなかった。

同馬は昨秋、不来方賞・Ｊｐｎ２、ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１を制覇。チャンピオンズＣで１３着、東京大賞典は６着で、４歳初戦で復活の勝利とはならなかた。

勝ったのは７番人気の兵庫・オディロン（吉村智洋騎手）勝ちタイムは２分３７秒２。３番人気の川崎のセラフィックコール（吉原寛人騎手）が２着で、ともに川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）の優先出走権をゲットした。２番人気のＪＲＡ・カズタンジャー（川田将雅騎手）が３着に続いた。

戸崎圭太騎手（ナルカミ＝５着）「前走より状態は良かったし、自分の形に持ち込めた。ただ、思ったよりもたなかったので、この距離は長いのかも」