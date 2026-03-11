山形県は、県内の避難者の課題やニーズを把握するため、毎年、アンケートを行っています。



15回目となるアンケートは、去年6月上旬から7月下旬にかけ328世帯に郵送で実施され、このうち2割ほどの58世帯から回答がありました。

その結果、今後の生活については「山形県に定住したい」が36.2％、「もうしばらく山形県で生活したい」が29.3％で、合わせて65％あまりの人が当面、山形での生活を続けたいとする意向を示しました。





山形で生活を続けたい意向を示した人に希望する支援をたずねたところ、「定住への資金援助」が28.9％、「定住支援策に関する情報提供」が15.8％、「県内の住まいに関する情報提供」が13.2％などとなっています。今の生活で困っていることや不安なことについては、41.4％の人が「自分や家族の身体の健康」、32.8％が「生活資金」と答えました。心身の健康については「疲れやすく体がだるい」「孤独を感じる」などおよそ5割の人が「心身に何らかの不調がある」と回答しました。また、日ごろから感じていることについては、「避難者を受け入れ、長期にわたり支援いただき心から感謝している」、「自分の住み慣れた地元はもうどこにもなく寂しい」、「震災が風化されている」、「冬季間の除雪が本当に大変」、「震災当時とは悩みが変化している家庭も多い。それぞれに合った支援と相談場所があれば良い」などの声がありました。山形県によりますと、避難者への借り上げ住宅の提供は3月末で終了します。県内では現在、福島県から避難していた3人が暮らしていて、いずれも県内を出て地元に戻るかほかの県に引っ越すということです。山形県はアンケートのほか、交流相談会の開催や生活支援相談員による訪問などを通じて避難者のニーズを聞き取っていて、今後も個別のニーズに合わせた支援を続けていきたいとしています。