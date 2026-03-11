春も「まだニット」合わせ方は普通で「可愛く見違える」ニットらしくないデザイン







長引きそうな冷たい空気、きちんとしたデザインを和らいで見せる風合い、旬な心地よい服に合う穏やかなムードなど、どの面から見てもやっぱり「まだニット」が合理的。







「ニット化したから合わせやすい」春服

今季は質感も形もニットらしくない、意外性のあるアイテムをマーク。見慣れたスタイリングから簡単に抜け出せるのが大きな強み。







起毛感をたずさえて「レースでぬくもり」

オフ白レースライクニットトップス 19,250円／Ameri レースの繊細さをニットで表現し、センシュアルなムードとぬくもりを両立した風合い。ひかえめな透け感で1枚でも着やすい。







「スウェットほどラフではない」しなやかな手ざわり」

グレーロゴニットトップス 16,500円／J.J.Mercer（グリニッジ ショールーム） スウェットのようにさらりとした表面に、ヴィンテージライクなロゴを配して、上質なカジュアルへと着地。







ドライな黒地にかわいげを宿すボタニカル刺しゅう

黒刺しゅうカーディガン 57,200円、黒刺しゅうパンツ 63,800円／ともにBATONER 伸縮性が高く、リラックスした面持ち。地味でも派手でもない植物の刺しゅうで、少しの遊び心を。







