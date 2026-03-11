防災無線「庄内町の中学生を代表して町民のみなさまにお願いがあります。東日本大震災が発生して15年が経ちます。私たちは震災を忘れず語り継ぎ、この先も友好町である南三陸町とのつながりをより一層強めていきたいと思います。地震発生時刻の午後2時46分にはそれぞれの場所で震災で犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、町民の皆様から黙とうを捧げていただきますようお願いします」





庄内町の友好町の宮城県南三陸町は津波による甚大な被害を受けました。庄内町では震災発生直後から様々な支援や交流事業を続けてきました。防災無線での慰霊メッセージと黙とうの呼びかけは、中学生たちが自分たちに出来ることはないかと考えて始まり、今回で10回目です。余目中3年加藤沙季さん（15）（なぜメッセージ収録に参加を希望した？）「南三陸町に実際に行って見たり震災が起きた当時の映像を見たりして南三陸町とか被災地のために出来ることがないかと思って震災のことを考えるきっかけになってもらいたいです」「震災を忘れず、語り継ぐ」。庄内町の各小・中学校では、地震発生時刻の午後2時46分に児童・生徒による黙とうがささげられました。一方、酒田市の中心商店街では、仏壇店の店頭で南三陸物産フェアが始まりました。仏壇のさとう・佐藤幸美さん「（商店街の）防災ネットワークのつながりで救援物資を持って行ったのから始まり、炊き出し、復興市の参加からスタートだったので15年前の話になる」2011年10月、酒田市で開かれた「酒田どんしゃんまつり」で南三陸町から運ばれたメバチマグロのチャリティ解体ショーが行われました。南三陸町福興市実行委員長（当時）山内正文さん「支援の恩返しという気持ちで私たちが少しずつ復興しているのをみんなに見てもらえればいいかなと思って」中通り商店街理事（当時）佐藤幸美さん「（南三陸町に）毎月毎月通わせてもらったが、本当に夢が実現してうれしい」その後、商店街全体での交流の取り組みは終りましたが、佐藤さんは毎年3月11日に合わせて南三陸町に出かけ、ワゴン車いっぱいの特産品を仕入れて販売しています。今年はワカメやかまぼこなどの練り物、海苔など18種類の海産物を取り寄せました。来店した紙芝居師・米田左之助さん「あの津波のあとに改めてそこで生きた人たちのことを知って一緒に同じものを食べたいなとか思いをはせたいなという気がしてお邪魔するようになった」毎年楽しみにしている市民も多く、開店直後から次々に買い物客が訪れました。仏壇のさとう・佐藤幸美さん「同じ東北人として東日本大震災は自分たちも酒田大火にあっている者たちなのでつながりは無くさないようにしたいという思いです」佐藤さんはこれからも「行って」「食べて」支援する取り組みを続けていきます。