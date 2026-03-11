11日は、東日本大震災から15年になります。



山形市の文翔館では復興への祈りを込めたキャンドルナイトが行われています。会場には菅井記者がいます。菅井さん。



（菅井智絵記者）

30分前に日が沈んだ県内。あたりは暗くなりましたが、ここ、文翔館前広場ではろうそくの暖かい火が灯され、広場を照らしています。



こんばんは。15年前の11日、未曽有の災害に見舞われた東日本大震災。

宮城県出身の私はあの時、中学校の卒業式でした。





ここ文翔館では東日本大震災の追悼・復興祈念事業としてキャンドルが並べられ、それぞれ復興への願いが記載されています。このキャンドルは午後5時の開場とともに参加者がメッセージセロハンを作成しました。山形市から「娘が月を描いたので『明けない夜はない。一歩前へ』と書いた。震災の日は暗かったが月があったし星も見えて当時のことを思い出して書いた」その後、午後5時半には「追悼・復興祈念セレモニー」が開かれ、キャンドルの点灯式に加え山形交響楽団による演奏や高校生による復興へのメッセージが読み上げられました。高校生「災害は忘れたころにやってくる。1人1人が災害への備えの意識を高め、災害に強い山形をみんなで作っていきましょう」並べられたキャンドルは上から見ると、3・11と書かれ@@@が描かれています。11日、県内各地で式典が行われ、山形市役所では震災の犠牲者を追悼し、地震があった時間に黙とうが捧げられました。「本日3月11日は東日本大震災により多くの方々が犠牲となった日です。黙とう！」2011年3月11日の午後2時46分に発生した東日本大震災。県内では米沢市などで最大震度5強を観測しました。山形県によりますと、県内で3人が死亡、45人が重軽傷を負ったほか、およそ1400棟の建物が損壊するなどの被害が出ました。また、原発事故の影響などでピーク時の2012年1月にはおよそ1万3800人の避難者が県内に身を寄せました。山形市役所で行われた追悼・復興祈願式には避難者を含む合わせて80人が参加しました。式の後、参加者らは「千年和鐘」の鐘を鳴らして祈りを捧げました。山形市民「震災当時、小学生だった。いつ何が起きるか分からない状態だった。これから何も起きないよう平和を願って鐘を突いた」県によりますと、2月1日時点で県内では1081人の避難者が暮らしています。このうち、福島県からの避難者は1002人、宮城県は74人、岩手県は2人となっています。