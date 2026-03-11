高市首相は１１日、ホルムズ海峡が事実上封鎖されている状況を踏まえ、１６日にも石油備蓄を放出する方針を表明した。

国が保有する国家備蓄１か月分と、石油会社などに法律で義務付けている民間備蓄１５日分を放出する。ガソリンの小売価格を全国平均で１リットル当たり１７０円程度に抑える方針も明らかにした。首相公邸で記者団に語った。

これに関連し、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１１日の臨時会合で、日本を含む加盟国が石油備蓄の協調放出を行うことで合意した。

政府による放出は、石油備蓄法で定められている。国内で石油の供給が不足する場合などに備蓄の放出を認めている。首相は、「今月下旬以降、我が国への原油輸入は大幅に減少する見通しだ。石油製品の供給に支障が生じないよう備蓄を活用する方針だ」と説明した。

原油価格高騰を受け、緊急的な激変緩和措置を早急に行うよう、赤沢経済産業相に指示したことも明らかにした。価格抑制はガソリンに加え、軽油や重油、灯油も対象となる。既存のガソリン補助金向けの基金を活用する方針だ。

経産省によると、補助金は１９日出荷分から石油元売り会社に支給する。ガソリンスタンドの店頭価格には１〜２週間後に反映される見込みだ。