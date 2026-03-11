嵐の新曲『Five』が、11日発表の『オリコン週間ストリーミングランキング』と『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』で初登場1位を獲得し、デジタル2冠を達成。自身初の週間再生数1000万回超えを記録しました。

■自身初の週間再生数1000万回超え

嵐の約5年ぶりとなる新曲『Five』は、2019年配信のグループ初のデジタルシングル『Turning Up』の週間再生数281.3万回（2019/11/18付）を超える、自己最高の1310.4万回を記録し、『オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。

『Five』は、3月4日の配信開始日初日での再生数で、オリコン史上最高の320.9万回を記録し、3/4付の『オリコンデイリーストリーミングランキング』でも1位を獲得しています。

■グループによる初週ダウンロード数は歴代1位に

また、『オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング』では、2020/9/28付の『Whenever You Call』以来5年6か月ぶりに1位を獲得。『Turning Up』、『A-RA-SHI : Reborn』、『IN THE SUMMER』、『Whenever You Call』に続き、自身通算5作目のデジタルシングル1位となりました。

初週ダウンロード数は、13.3万DLで“グループによる初週DL数記録”で歴代1位に。2019年12月リリースの『A-RA-SHI : Reborn』（2019/12/30付）を上回り、自己最高初週DL数も記録しました。初週DL数が10万DLを超えるのは、史上8作目だということです。

オリコン調べ（2026/3/16付）