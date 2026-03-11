よりユーザーフレンドリーになった大型アドベンチャー

ホンダは、アドベンチャースタイルの大型スポーツモデル「XL750 TRANSALP（XL750トランザルプ）」に新開発の電子制御技術を搭載し、カラーリングを刷新した新型「XL750 TRANSALP E-Clutch」を、2026年4月23日よりHonda Dreamにて発売します。

この新型モデルで最も注目すべき点は、スロットルバイワイヤ採用モデルとして初めて搭載された新開発の電子制御技術「Honda E-Clutch」です。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「XL750 TRANSALP E-Clutch」です！ 画像で見る（21枚）

このシステムは、発進、変速、停止といった駆動力が変化する場面で、ライダーがクラッチレバーを操作することなく、車両が自動で最適なクラッチコントロールを行います。スロットルバイワイヤとの協調制御によって違和感のないスムーズなライディングをもたらし、特にシフトダウン時には半クラッチ制御とエンジン回転数を合わせるブリッピングにより変速ショックを低減させ、走りの高揚感に寄与します。

また、このシステムは任意でON／OFFの切り替えが可能で、OFFにすれば従来通りのマニュアルクラッチ操作も楽しむことができます。

ベースとなるXL750 TRANSALPは、アドベンチャーモデルとして「親しみやすく頼れるタフネスデザイン」を追求しています。威風堂々としたスタイルでありながら、角張らないタフなデザインが特徴で、肩肘張らずに乗れるジャストサイズのオールラウンダーを目指して開発されました。

フロント周りには夜間の視認性を高めるデュアルプロジェクターヘッドライトと、頭部付近の巻き込み風を軽減するスクリーンが装備され、快適性とアドベンチャースタイルを両立。大型のシュラウドがタフさを強調し、リアには機能的なアルミ製リアキャリアと立体的なLEDテールランプが採用され、タフなリアデザインを演出しています。また、林道走行などでクランクケースを保護するアルミ製スキッドプレートも標準で装備されます。

パワートレインには、排気量754ccの270度クランク直列2気筒エンジンが搭載されており、ユニカムバルブトレインや、スムーズな吸気に貢献するダウンドラフト構造、渦ダクト（Vortex Air Flow Duct）といった技術の採用により、常用域での扱いやすいトルクと高回転域でのエキサイティングな吹け上がり感が両立されています。

車体には軽量高剛性のスチール製ダイヤモンドフレームを採用。足回りには、フロントにショーワ（Astemo）製のSFF-CA倒立フロントフォーク、リアにはプロリンクサスペンションとアルミハイブリッドスイングアームが組み合わされ、様々な路面での乗り心地と軽快な操縦性を追求しました。

ライダーをサポートする電子制御も充実しており、走行状況に応じて設定を変更できるライディングモードが搭載されています。「SPORT」「STANDARD」「RAIN」「GRAVEL」の4つのプリセットモードに加え、個別にパラメーターを調整できる「USER」モードを含む計5種類から選択可能です。

利便性と快適性を高める装備として、スマートフォンと連携してナビゲーションなどを表示できる「Honda RoadSync」や、豊富な情報を見やすく表示する5.0インチTFTフルカラー液晶メーター、USBソケット（Type-C）、ETC2.0車載器などが標準で備わっています。

カラーリングは、落ち着いた印象の中にスポーティさを感じさせる「マットバリスティックブラックメタリック」の1色展開で、価格（消費税込）は143万円となっています。