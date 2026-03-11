福岡市を本拠地にしたプロ野球・西鉄ライオンズの黄金期を築いた三原脩(おさむ)さん（1911〜84）の監督時代（51〜59）に焦点を当てた「三原ライオンズ」展が福岡市博多区の櫛田神社・博多歴史館で開かれている。56年から3年連続で巨人を破って日本一となった「野武士軍団」の球団旗やユニホーム、野球帽など懐かしさを感じさせる約150点を展示している。31日までの予定。

大下弘さん、中西太さん、豊田泰光さんら強打者、鉄腕と呼ばれた稲尾和久さん、後にオリックス監督になった仰木彬さんらが活躍したライオンズ。三原さんの采配は「三原マジック」としてファンを魅了した。巨人の監督の座を追われる形で福岡に来ただけに巨人との日本シリーズは盛り上がった。特にミスタープロ野球と称された長嶋茂雄さんが巨人の黄金ルーキーとして登場した58年の日本シリーズは、3連敗から4連勝してV3を果たし、語り草になっている。

会場には、その輝いていた時代の選手らの写真、主力選手が表紙を飾った雑誌、西日本新聞社と西日本鉄道が主催したパ・リーグ開幕のポスターなどを展示。櫛田神社の節分祭での豆まき、初めて日本一になったときに大勢の人が詰めかけた天神付近のパレード、日本シリーズの観戦チケットを求める長蛇の列などを撮った写真もある。ホーム球場の平和台球場にナイター設備が整ったり、観客スタンドを改修したりした際に制作された球場を模した灰皿も置いている。

入場料は一般300円、高大生200円、小中生150円、月曜休館。櫛田神社＝092（291）2951。

（橋本洋）