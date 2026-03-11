ご紹介するのは山形市出身の元・Jリーガーです。14歳の時に福島県で被災しながらも夢を追いかけました。東日本大震災から15年。今の気持ちを聞きました。

【写真を見る】【企画】いま誰と話したい？元Jリーガーが東日本大震災を経験し思うこと 夢を叶えたサッカー少年は、大切な何かを見つけ、今を生きる（山形）





東京でハイヤー乗務員として働いている似鳥康太（にたどり・こうた）さんです。山形市出身の元・Jリーガーで、ファジアーノ岡山や横浜FCなどで、ゴールキーパーとしてプレーしていました。





Qサッカー選手を目指す原点は？「2002年の日韓ワールドカップの時。当時ベッカムヘアが流行っていて、年長ながら整髪料をつけたりして遊んでいて。それしかない、サッカー選手になりたい」



夢をかなえるために選んだのは、名門・JFAアカデミー福島。プロサッカー選手を目指す14歳のサッカー少年は、親元を離れ生活していた寮の中で、あの日を迎えました。

ガタガタと揺れた



似鳥康太さん「長くて、ガタガタとなって、スタッフが走ってきて、みんな外に出ろ！と言われ外に出された」



想像を絶するような揺れ。そして津波から逃げる中、次の日には・・・



似鳥康太さん「まさかそこから、原発があんな風になるとは思っていなかったので」





康太さんの母「逃げて、避難して、今どこにいるのかな、みたいな。早く離れてほしいなって」



最も一緒にいたいときに一緒にいられなかった親子。今、15年越しに伝えられた母の思いは・・・

元Jリーガーの男性

山形市出身で元サッカー選手の似鳥康太さんは、今東京で働いています。



似鳥康太さん「今の会社がハイヤー会社でして、今は新人なのでタクシー業務をしています」



似鳥さんは2021年にサッカー選手を引退するまで、ファジアーノ岡山や横浜FCなど5つのクラブに所属しゴールキーパーとして活躍。子どものころからの夢をかなえました。





この夢をかなえるための第一歩として向かった先が、名門のJFAアカデミー福島でした。



当時は12歳。山形の実家を出て福島の中学校に通い、寮生活を送る中、中学2年生の時に起きたのが東日本大震災でした。



似鳥康太さん「地震が起きた時は寮にいて、タンスから本がバーって落ちて来たり、ガタガタ長かった」

最大震度6弱を観測

寮や練習場があった福島県広野町は、激しい横揺れに襲われ、最大震度6弱を観測しました。



似鳥康太さん「たまたま中学が卒業式だった。早く帰っていたので寮にいました。（揺れが）長くてガタガタとなって、スタッフが走ってきて、みんな外に出ろ！と言われ外に出された。記憶はそこですね」



スタッフの指示で仲間と避難したアカデミーのバス。停車中の車内から見た外は、一帯が停電していました。唯一の情報源となったバス内のテレビで、康太さんはその映像を目にしました。



似鳥康太さん「当時（バスに）繋いであったワンセグで、津波が来ていることを見て。宮城の映像だった。福島の通学路もそんな風になっているとは思ってなかった」

通学路には9メートルの津波





この時、広野町にはおよそ9メートルの津波が押し寄せ、康太さんがいつも使っていた通学路も被害を受けていたのです。





似鳥康太さん「たまたま卒業式で、早く帰っていたから何もなくみんなそこにいたけど、じゃなかったらどうなっていたか分からない」



似鳥康太さん「心配はしていたけど、そういうことになる想定はしていなかった。それよりも、周りの大人たちの表情が不安そうだったのを覚えています」



康太さんは、仲間とトレーニングルームで一夜を過ごしました。余震が続く中でした。



親元を離れ、スタッフと共に迎えた3月12日。追い打ちをかけるようにして起きたのが原発事故でした。

「やばいらしいよ」





康太さんが過ごした寮や、練習に使っていたグラウンド、そして一夜を明かしたトレーニングルームも、福島第一原子力発電所からおよそ20キロの距離。





避難を余儀なくされます。



似鳥康太さん「詝やばいらしいよ詝中学2年生の会話なので。あのときのやばいには、今思うと色んな意味が込められている」



当時のことを、母・由美さんは。



康太さんの母「逃げて、避難して、今どの辺にいるのかなみたいな。早く離れてほしいなって」



しかし、すぐには会えませんでした。



山形市の自宅に戻ったのは地震発生から8日後でした。

かっこつけて、帰宅

似鳥康太さん「普通に『ただいま』って帰ったと思います。中学生だからできたことで。かっこつけてた」

康太さんの母「無事でよかったね。良く帰ってきてくれたなって思いました」Q康太さんはなんと？「別に何も言わなかったですね」



寮があった広野町には避難指示が出され、JFAアカデミー福島は、静岡県への移転が決まりました。



康太さんが再び広野町に戻ったのは地震発生から8年後。夢をかなえ、いわきFCの選手になってからでした。

自転車が、その日のまま

似鳥康太さん「自転車がその日のまま残っていて。パッとあけて見てみたら似鳥康太って書いてあって。このまま時間が止まっていたのは感じた」



成長し、夢もかなえた15年間。しかし今でも、康太さんのもとには甲状腺や心の健康などについて福島県から調査の案内が届いています。



似鳥康太さん「協力したいって言ったらおこがましいけど、将来、もし同じようなことが起こった時、データとして残って、経験から学ぶことが1番、今僕たちにできることだと思うので、協力できることはなるべく協力したい」



2021年、康太さんは膝のケガからサッカー選手を引退しました。Jリーグの試合への出場は1度もありませんでしたが、7年間のプロ生活を走り切りました。





似鳥康太さん「輝いている自分を褒めてもらうのが好きなんですよ、僕。そのために頑張れたっていうのがあります。（母に）喜んでもらいたかったのかな」

母の思いは





康太さんの姿を見つめてきた母・由美さんは、気にしていることがありました。





康太さんの母「私、普通のお母さんより構ってあげることができなかった。12歳で出て行ったので。だいたい高校までそばにいて、お弁当作って・・・そういうこともしてあげられなかった。そういう点では康太がどう思っているのかな？って思いますね」



なかなか本人には伝えられない思い。その思いを手紙として託してくれました。





『康太へ。6年生の秋、まさか合格するはずがないと思いながら受けたアカデミーの選考会に合格し、入校が決まりました。



ついこの前までランドセルを背負っていた康太を福島へ連れて行き、寮に置いて帰るとき、私たちの姿が見えなくなるまでじっと立って見送っていたあの姿は、今でも忘れられません。



2011年3月11日、東日本大震災が発生。何事もなかったかのような顔をして帰ってきた康太。本当は大変な思いをしてきたはずなのに「オレ、意外と詝あっけらかん詝としているから大丈夫」そう言っていましたね。



その後、まさかのプロ入り。



康太の母だったからこそ経験できたことが山のようにあります。嬉しいことも、つらいことも、すべてが宝物です。あっけらかんとあなたらしく。人生はまだまだこれから。ずっと応援しています。母より』

あなたは、誰と話したいか





似鳥康太さん「こういう話ってあんまり会話したことなかったので。暇な話しかしたことが無かったので。改めて聞かないとわからないこともありますね」



発災から15年。サッカー少年は夢をかなえ、今は乗客の想いをくみ取りながらハイヤーを走らせています。



似鳥康太さん「結婚式の後や、お葬式のあと、出産前の妊婦さんだったり、人生の始まりから終わりまで、いろんな方をお乗せするので、その方々に合った対応だったり、気持ちよく過ごしてもらえるよう・・・」



共に過ごす時間が短かった親子は、今少しだけ昔とは違う関係性になりました。



康太さんの母「しょっちゅう電話が来ますからね、楽しいんでしょうね。サッカー時代は連絡がこないのに、前より話すようにはなったんですかね」



3月11日の、きょう。あなたは今、誰と話したいですか。