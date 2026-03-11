【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第６日の１１日、距離スキー男子１０キロクラシカル（立位）で昨季世界選手権王者の川除大輝（日立ソリューションズ）は４位に終わった。

新田佳浩（同）は７位。女子１０キロクラシカル（立位）では阿部友里香（同）が４位、岩本美歌（北海道エネルギー）が７位、出来島桃子（東京品川病院）が９位だった。

後半の追い上げ不発

柔らかい雪が金メダルへのプランを狂わせた。メダルにあと一歩届かない４位。川除は「過去見ないぐらいの厳しい状況だった」と振り返った。

１０キロクラシカルは時間差でスタートするタイムレース。約２・５キロのコースを４周する。川除は序盤は抑え気味にいって後半ペースを上げる作戦。それを遂行するためには、得意の上り坂を利用して優位に立つことが条件だった。しかし、他のカテゴリーや種目のレースが同じコースで次々に行われるせいか、雪が予想以上にザクザク状態に。板の先端が埋まるほどで、めったに転ばない川除が２周目と４周目に２回も転んだという。上り坂をテンポ良く上ることができず、体力も削られ、後半追い上げることもできなくなった。

前日のスプリントは終盤までリードしながら判断ミスで追い上げを許し、準決勝敗退。苦しいレースにも最後まで全力を尽くす姿だけは見せたかった。「不甲斐ない滑りをして見ている皆さんに申し訳なかった。最後の最後まで出し切ってという気持ちで滑った」。エースの気概だけは最後まで捨てなかった。

日本のパラノルディック勢（距離スキー、バイアスロン）は前回北京大会まで７大会連続でメダルを獲得している。次戦の個人種目は最後のレースとなる１５日の２０キロフリー。「まだ終わったわけではない」。メダル死守に向け、再び挑戦をする。（荒井秀一）