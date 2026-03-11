NiziUと一緒に空想旅行！ リニアが開業したらやりたいことは「粉物ハシゴパーティー」
ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。3月9日（月）の週は、JR東海とコラボしたスペシャル授業をお届けしました。3月9日（月）の放送では、RIKU、AYAKA、MAKOの3人がリスナー生徒と「リニアが開業する未来」について思いを馳せました。
――ドラえもんの原理を使ったのがリニアモーターカー？
RIKU：今月のNiziU LOCKS!は毎日、スペシャル授業を開講します！ NiziU LOCKS!は4日間、JR東海とコラボしたスペシャルな授業を開講します！ みんな、いきますよ？ せーのっ……。
全員：NiziU LOCKS! Future Life with U！
RIKU：この授業は、「リニア中央新幹線」が開業する遠くない未来について、生徒のみんなと一緒に考えていく授業です！
AYAKA：JR東海さんが開業に向けて進めている「リニア中央新幹線」！ 時速約500キロで走って、東京〜名古屋間が最速40分、東京〜大阪間は最速67分で移動することができる、すご〜く速い未来の乗り物です！
RIKU：最高だね！
MAKO：すごすぎる！
AYAKA：速すぎるよね！
MAKO：そんなリニアが開業する未来は、どんな世界になっているのかな？ あるいはどんな未来になっていてほしい？ それを生徒のみんなに書き込んでもらって、一緒に考えていきたいと思います！
RIKU：ちなみにリニアは車輪じゃなくて、磁石の力で10センチ浮いて走るからこんなに速いんだって！ 浮いちゃってるのよ！
AYAKA：想像がつかない……！
MAKO：車輪がついていないってことだよね。それって凄くない？
RIKU：車輪がある状態でスピードを出しすぎると、「空転」っていう現象が起きちゃうらしいの。だから速さには限界があるんだけど、それを「限界を超えていこうよ〜！」って挑戦した結果「磁石の力だ！」ってなったんだって。
MAKO：天才かな！ もう素晴らしいね。
RIKU：ドラえもんみたいだよね！ 知ってる？ ドラえもんも実は浮いているんだよ。
MAKO：聞いたことある！
AYAKA：じゃあ、ドラえもんも磁石なの（笑）？
RIKU：ドラえもんの原理を使ったのがリニアだったりして……!?
MAKO：ふふっ、でも今の説明、すごく分かりやすかった！
――「粉物ハシゴパーティー」が叶う!?
RIKU：じゃあ早速、生徒のみんなの書き込みをチェックしていきましょう。まずはAYAKA、お願いします！
AYAKA：はい！
＜ラジオネーム・みゆさん 新潟県 女の子＞
私の考える未来は、東京観光のついでに大阪観光をすることです！ NiziUのライブやイベントでよく東京に行くのですが、そのついでに大阪観光もできたら、より充実した旅行になりそうで、とても楽しみです♪
AYAKA：贅沢〜！
RIKU：私、実家の京都によく帰るんだけど、今は2時間半かかるんだよね。だから「帰るか、帰らないか……」って結構迷うの。往復5時間はしんどいじゃん？ でもリニアなら片道約1時間、往復2時間でしょ？ これ凄くない？
MAKO：めっちゃいい〜！
RIKU：今の片道の時間より短く往復できるんだよ。もう天才だと思う！
MAKO：本当に乗りたいな〜！
AYAKA：東京でもんじゃを食べて、大阪でたこ焼きを食べて……「粉物ハシゴパーティー」ができるね！
RIKU：いいね！ 友達と気軽にできそうだし、旅行の幅が広がるよね。
MAKO：食べ物のハシゴが普通にできそうでちょっと怖い（笑）。
RIKU：食べるのが大好きな人にはもってこいだね！
AYAKA：お土産もたくさん買えそう！
RIKU：楽しみが広がるね！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
（左から）パーソナリティのAYAKA、RIKU、MAKO
――ドラえもんの原理を使ったのがリニアモーターカー？
RIKU：今月のNiziU LOCKS!は毎日、スペシャル授業を開講します！ NiziU LOCKS!は4日間、JR東海とコラボしたスペシャルな授業を開講します！ みんな、いきますよ？ せーのっ……。
全員：NiziU LOCKS! Future Life with U！
RIKU：この授業は、「リニア中央新幹線」が開業する遠くない未来について、生徒のみんなと一緒に考えていく授業です！
AYAKA：JR東海さんが開業に向けて進めている「リニア中央新幹線」！ 時速約500キロで走って、東京〜名古屋間が最速40分、東京〜大阪間は最速67分で移動することができる、すご〜く速い未来の乗り物です！
RIKU：最高だね！
MAKO：すごすぎる！
AYAKA：速すぎるよね！
MAKO：そんなリニアが開業する未来は、どんな世界になっているのかな？ あるいはどんな未来になっていてほしい？ それを生徒のみんなに書き込んでもらって、一緒に考えていきたいと思います！
RIKU：ちなみにリニアは車輪じゃなくて、磁石の力で10センチ浮いて走るからこんなに速いんだって！ 浮いちゃってるのよ！
AYAKA：想像がつかない……！
MAKO：車輪がついていないってことだよね。それって凄くない？
RIKU：車輪がある状態でスピードを出しすぎると、「空転」っていう現象が起きちゃうらしいの。だから速さには限界があるんだけど、それを「限界を超えていこうよ〜！」って挑戦した結果「磁石の力だ！」ってなったんだって。
MAKO：天才かな！ もう素晴らしいね。
RIKU：ドラえもんみたいだよね！ 知ってる？ ドラえもんも実は浮いているんだよ。
MAKO：聞いたことある！
AYAKA：じゃあ、ドラえもんも磁石なの（笑）？
RIKU：ドラえもんの原理を使ったのがリニアだったりして……!?
MAKO：ふふっ、でも今の説明、すごく分かりやすかった！
――「粉物ハシゴパーティー」が叶う!?
RIKU：じゃあ早速、生徒のみんなの書き込みをチェックしていきましょう。まずはAYAKA、お願いします！
AYAKA：はい！
＜ラジオネーム・みゆさん 新潟県 女の子＞
私の考える未来は、東京観光のついでに大阪観光をすることです！ NiziUのライブやイベントでよく東京に行くのですが、そのついでに大阪観光もできたら、より充実した旅行になりそうで、とても楽しみです♪
AYAKA：贅沢〜！
RIKU：私、実家の京都によく帰るんだけど、今は2時間半かかるんだよね。だから「帰るか、帰らないか……」って結構迷うの。往復5時間はしんどいじゃん？ でもリニアなら片道約1時間、往復2時間でしょ？ これ凄くない？
MAKO：めっちゃいい〜！
RIKU：今の片道の時間より短く往復できるんだよ。もう天才だと思う！
MAKO：本当に乗りたいな〜！
AYAKA：東京でもんじゃを食べて、大阪でたこ焼きを食べて……「粉物ハシゴパーティー」ができるね！
RIKU：いいね！ 友達と気軽にできそうだし、旅行の幅が広がるよね。
MAKO：食べ物のハシゴが普通にできそうでちょっと怖い（笑）。
RIKU：食べるのが大好きな人にはもってこいだね！
AYAKA：お土産もたくさん買えそう！
RIKU：楽しみが広がるね！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7113
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624