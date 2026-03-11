ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル小売売上高（1月）
予想 1.7% 前回 2.3%（前年比)
21:30
米消費者物価指数（CPI）（2月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 2.4%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 2.4% 前回 2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答なし）
23:30
米週間石油在庫統計
12日
0:10
シュナーベルECB理事、イベント講演
2:00
米10年債入札（390億ドル）
EU防衛相非公式会合（キプロス、12日まで）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。
