21:00
ブラジル小売売上高（1月）
予想　1.7%　前回　2.3%（前年比)

21:30
米消費者物価指数（CPI）（2月）
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.5%　前回　2.4%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　2.4%　前回　2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答なし）

23:30　
米週間石油在庫統計

12日
0:10　
シュナーベルECB理事、イベント講演

2:00　
米10年債入札（390億ドル）


EU防衛相非公式会合（キプロス、12日まで）
OPEC月報

※予定は変更されることがあります。