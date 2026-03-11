ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル小売売上高（1月）

予想 1.7% 前回 2.3%（前年比)



21:30

米消費者物価指数（CPI）（2月）

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.5% 前回 2.4%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 2.4% 前回 2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答なし）



23:30

米週間石油在庫統計



12日

0:10

シュナーベルECB理事、イベント講演



2:00

米10年債入札（390億ドル）





EU防衛相非公式会合（キプロス、12日まで）

OPEC月報



※予定は変更されることがあります。

