女優の鈴木保奈美（５９）が１１日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演。今年の大学入学共通テストの英語問題に挑戦し、自己採点の点数を明かした。

ＭＣの澤部佑から「保奈美さん、趣味は？」と聞かれた鈴木は「全然趣味じゃないんですけど、どうしてもこれを言ってくださいと言われたのが」と切り出し、「毎年大学の共通テスト。新聞に問題が載るんですね。それに、英語の試験に挑戦しているんですね」と新聞に掲載された問題を毎年自分で解いていると説明。

点数について「今年は８０何点かだったと」と明かすと、スタジオから「すごーい！」「そんな取るの？」と驚きの声が上がった。

「でもちょっと落ちてるんですよ、自分的には。衰えを感じて、反省している」と鈴木。それでも「マックスどれくらい？」との質問に「マックス９０何点」と答えると、スタジオはさらに「え〜！」「めっちゃすごくないですか？」と盛り上がった。

「中学生のころに、母が『ちょっと腕試しでやってみれば？』って言い出して、じゃあ挑戦って思って」と母からのすすめで始めたという。元々英語が好きだったのか聞かれると「全然できないです。単に独学とか、ユーチューブ見たりとかぐらい」と明かし、「点数取れても、外国に行ってぺらぺら英語をしゃべれるわけではないので。受験英語がいかに…実践にあまり使えない」と率直な発言。

澤部が「強烈なアンチテーゼ」と笑うと、鈴木は「疑問を呈しているんですね。いいんでしょうか、この教育で。こんなんなりますよって証拠です。よくない証拠」と身をもって示していると語っていた。

鈴木は２０２１年１月のＳＮＳで共通テストの英語リーディング問題に挑戦し、自己採点で「９８点」を記録したことを報告。「すごい」「現役生でいけますね」と反響が寄せられていた。