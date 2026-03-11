◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、１着に大阪杯・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝３月１１日、美浦トレセン

ドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は、戸崎圭太騎手を背に美浦・Ｗコースで３頭併せを実施した。馬場入りをかなりごねたが、コースに入ると落ち着きを取り戻し隊列の２番手を追走。直線は馬なりのまま加速し、外ドゥカート（４歳３勝クラス）に併入、内カーラデマドレ（４歳２勝クラス）に１馬身先着を果たした。タイムは６ハロン８３秒４―１１秒６をマーク。宮田調教師は「前回は目の外傷で乗り込めない時期があって、いつも以上に緩い感じがありました。今回は幸いに炎症もぶり返さず調整はしやすいです。体つきは前回より今回の方がいいです」と一定の評価を与えた。

通常は坂路で最終追い切りを行うのがパターンで、Ｗコースで３頭併せは４着だった２２年菊花賞以来。トレーナーは「１週前の追い切りなどを見て、もう少し前、前の気持ちがほしいので久々に入れました」と意図を説明。それでも「戸崎騎手が『良くも悪くもおさまりがいい。もう少しガツンときてもいい。馬具を考えてもいい』と言っていましたし、チークピーシーズを着けることも考えます」とメンタル面にはいまだ不安を残している。

ここまで重賞で４戦連続２着とあと一歩タイトルに手が届いていない。「ひとつタイトルを取って、さらに大きな舞台にいきたい」と妥協のない仕上げで強豪撃破へ挑む。