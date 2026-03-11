■これまでのあらすじ

同居した途端、「家族なんだから」と妻を召使い扱いし出した義母。妻が義母の命令を断り続けていたら、夫から「なんで母さんを邪険にするんだよ」と叱られてしまう。義母の話を鵜呑みにしてわかってくれない夫にモヤモヤする中、義母が娘に妻の名前を教えていて…。



娘が私を呼んでくれるのは「ママ」かな？と、私はずっと楽しみにしていました。その気持ちを知ってか知らずかの義母の行動…、許せませんでした。

義母は一体、何をしたいのでしょう？期間限定の同居だと思って我慢していましたが、人をこき使って引っ掻き回しているだけ。それでいて都合よく「家族だから」と言われても、便利な言葉として使っているようにしか思えません。夫は相変わらず「呼び方くらいよくない？」とのらりくらり。そんなに義母の味方をしたいのなら、もういいです。義母が出て行くまでの2週間…、私がこの家を出て行きます！そう宣言すると、義母が突然やって来て「引っ越しが1カ月延期になった」と言ってきて…！ウソでしょ〜〜〜！

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:1日1鶏(月川はるの)