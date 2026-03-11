TeNYテレビ新潟

震災で福島第一原発事故を起こした東京電力の柏崎刈羽原発でも黙とうが捧げられました。ことしに入り、6号機が14年ぶりに再稼働する中、稲垣武之所長は事故の反省と教訓を思い出し、心新たに取り組むよう訓示しました。

柏崎刈羽原発に集まった東京電力の社員約100人。

「黙とう」

東日本大震災の犠牲者へ黙とうがささげられました。

15年前の3月11日、発生した東日本大震災。東京電力福島第一原発は津波に襲われすべての電源を喪失。水素爆発が起きました。

原発事故の影響などで県内には最大で9200人あまりが避難し、いまも1714人が避難を続けています。

柏崎刈羽原発では2012年に6号機が定期検査に入りすべての原子炉が停止。事故の教訓をふまえ防潮堤を建設するなど重大事故に備えて対策を行ってきました。

そして去年、花角知事は再稼働の容認を表明しました。

ことし1月、柏崎刈羽原発6号機は約14年ぶりに再稼働。東京電力の原発としては福島第一原発事故以降初の再稼働となりました。

3月11日、県内の各地で原発反対を訴える活動が行われました。

〈活動の参加者〉
「福島第一原発事故などまるでなかったかのように、忘れてしまったかのように、今着々と進められてしまっているのが、東京電力による柏崎刈羽原子力発電所の再稼働です」

新潟駅前では原発反対を訴える市民団体が福島で起きた悲惨な事故から、原発の危険性を呼びかけました。

〈規制庁・規制委員会を監視する新潟の会　桑原三恵代表〉
「15年前の福島県から着の身着のまま避難して、その後苦労を重ねた方々への思いがある。改めて思い出すために何か行動したい」

東京電力は3月18日に柏崎刈羽原発6号機の営業運転を開始する計画です。稲垣所長は所員に対し事故の反省と教訓を糧に事故を決して起こさず取り組むよう強調しました。

〈柏崎刈羽原発　稲垣武之所長〉
「6号機を中心とするこの発電所の設備をしっかり守り福島第一原発のような事故を防いでいくことにいま一度心新たに取り組んでまいりましょう」

福島第一原発の事故から15年…原発が再稼働する中私たちは福島の教訓と向き合い続けます。