JRの列車荷物輸送サービス「はこビュン」を活用し、東京で人気のカレー弁当が秋田駅で13日販売されます。



芸能人御用達の冷めてもおいしいカレーが秋田初上陸です。



「はこビュン」は、速達性・定時制に優れ、環境にも優しいという鉄道の強みを活かしたJR東日本が展開する、列車による荷物輸送サービスです。



今回、そのはこビュンを活用し、東京の人気のカレーが秋田新幹線で秋田にやってきます。





販売されるのは「オベールジーヌ新宿本店」の欧風カレー3種類で、それぞれ20個限定です。

「第1回 日本ロケ弁大賞」で大賞を受賞し、去年殿堂入りしたビーフカレー。弱火で3日間煮込んだ玉ねぎブイヨンをベースに、国産牛のバラ肉をホロホロになるまで煮込み、バターと生クリームで仕上げた酸味と旨味を一度に味わえる、オーベルジーヌの定番カレーです。



豚肩ロースを香味野菜と一緒に、じっくりと柔らかく煮込んだポークカレー。豚肉のうま味とブイヨンが合わさることで、カレーの魅力を引き立てます。濃厚なのに後味さっぱり、女性にも人気の一品です。



「第2回 日本ロケ弁大賞」で金賞・TV業界賞を受賞したチキンカレー。上質な若鶏のモモ肉をオリーブオイルでカリッとソテー。大きめにカットした存在感のある香ばしいチキンに欧風カレーがたっぷり絡みます。ルーのスパイスを芯まで吸い込んだ、旨味があふれるカレーです。



芸能人御用達、テレビ業界から長く愛される、冷めてもおいしい「感動するカレー」といわれる人気の欧風カレー。



JR秋田駅待合ラウンジ内にある「おみやげ処こまち苑」で、13日正午ごろから販売される予定です。