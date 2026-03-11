「資格講座って高すぎ…」→費用が戻る「教育訓練給付金」は雇用保険1年加入で誰でも使える！

社会人2年目・ZAi編集部員のザイゼンが、お金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「『教育訓練給付金』ってなに？」。誰もが考えるキャリアアップ。この先の転職を見据えて資格取得を目指す人も多いのでは？ そんなときに使えるのが「教育訓練給付金」。費用の一部が戻ってくるうれしい制度だ。ここでは、社会保険労務士でCFPの井戸美枝先生に、制度の仕組みや利用の手順を教えてもらった！（ダイヤモンド・ザイ編集部 イラスト：オゼキイサム）

「ダイヤモンド・ザイ」2026年4月号の「目指せ！ おカネ名人」を基に再編集。データはすべて雑誌掲載時のもの。

雇用保険に1年以上加入で誰でも利用できる制度！

正社員だけでなくパートやアルバイトの人も対象に！

ザイゼン 「教育訓練給付金」ってありがたい制度ですね。

井戸 資格取得を通してキャリアアップを支援する制度ですね。厚生労働省が指定する講座を受講した場合に、その費用の一部が支給されます。

ザイゼン ということは、参考書を買うなどして独学で資格を取った場合は、関係ないのか。

井戸 その通り。指定の講座の受講が条件です。加えて、講座を修了さえすれば、本番の資格試験の合否にかかわらず給付金がもらえます。

ザイゼン 資格を持っていると、どんないいことがありますか？

井戸 会社によっては特定の資格を持っていると昇進に有利だったり、「資格手当」が上乗せされ、給与がアップしたりするところがあります。加えて、簿記やTOEICの高得点などの資格は、持っていると転職のときに有利になる可能性も。

ザイゼン 保育士や調理師などに転職するときは、そもそもその資格が必要ですね。ボクも制度を使えますか？

井戸 （1）雇用保険に現在加入している（2）1年以上の加入期間がある（3）過去に制度を利用していない、または前回の給付から3年経過――この3つの条件を満たせば、誰でも利用可能。3年の間を空ければ、何度でも使えます。正社員だけでなく、パートやアルバイトの人も対象です。

