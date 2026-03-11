Snow Manの向井康二が自身のInstagramで、関西ジュニアの嶋崎斗亜（崎はたつさきが正式表記）を撮影した時の動画を公開した。

【動画】ベッドに寝そべる嶋崎斗亜を向井康二が撮影、リラクシームード満点なムービー

■ベッドに寝そべる嶋崎斗亜をカメラマン・向井康二が撮影

動画は、カメラレンズが並ぶ機材を映し出すところから始まる。そこへ、グレーのもこもこニットを着た向井の後ろ姿が映り、カメラスタンバイへ。

向井は「photographic model嶋崎斗亜」と綴ったように、カメラの先にいるのは事務所の後輩である嶋崎。

白いカーテンがかかった窓から陽の光がたっぷりと降り注ぐ部屋には、一台の大きなベッドが置かれている。向井と嶋崎は同じベッドの上で横並びに寝そべり、向井がカメラを向けて撮影するシーンから始まる。

枕や布団などのカバー類を白で統一し、その中に埋もれるように佇む嶋崎。向井はベッドフレームから上半身をはみ出し、ギリギリの体勢でシャッターを切るなどその姿はプロカメラマンそのもの。

その後、向井は部屋の端に移動し、嶋崎にポーズの指示を出している。裸足の向井は、膝立ちしたり、片足を立てたりと、シャッターを切るのに夢中な様子で撮影を続けた。

その後も、嶋崎が窓に向かって体を伸ばしたり、ベッドの上に立って大きな枕を向井に向かってゆっくりと投げたりと、わずかな秒数からもバリエーション豊富に様々な表情を撮影した様子だ。

この動画を受けて、フォロワーからは「とあこじ最高だよ」「見たかったやつ！」と歓喜の声が寄せられた他、「カメラマンの康二くんカッコいい」「カメラを構える康二くんにドキドキする」「これは惚れる！」「優しい言葉をかけているんだろうな」「メロメロだよ」など、“カメラマン向井康二”としての姿に、惚れ惚れした様子のコメントが寄せられていた。

■動画：ベッドで寝そべる嶋崎斗亜を向井康二が撮影、リラクシームード満点なムービー