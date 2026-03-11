2025年10月にオープンした定食の店『よんまる。』。

ママの中山ひかりさんは元ダンススクールの講師と異色な経歴の持ち主。そのママが作るカツカレー・野菜炒め・生姜焼きなど、主婦として普段作っている家庭料理を提供しています。



固定のメニューはなく、3種類の「日替わり定食(1,000円/税込み)」のみ。毎日違う料理に出会えるワクワク感があります。メニューは、家庭の献立を考える感覚で買った食材で決めることも。ママが「自分がおいしいと思うもの、好きなものを出している」と話します。





煮込み料理が得意で、とくに人気急上昇中な定食メニューが「牛すじ煮込み」。

柔らかくなるまで一晩煮込み、大根・ニンジン・こんにゃくにも汁が染み染み。口のなかでじゅんわり広がる旨みに、思わず幸せなため息が出てしまいそう。定食なので、ご飯・みそ汁・サラダ・漬物・デザートも付いています。



コメは、農家の父がつくったもので、ふっくらガス炊き。ご飯の上に煮込みの汁をかけて食べるのも最高です。



うれしいことに、ご飯は〝おかわり無料〟！過去に山盛りを3杯食べた人もいたそうです。





「塩麹からあげ」も大人気メニューのひとつ。

からあげひとつひとつが大きく、塩麹をもみ込んでいることで肉質も柔らか。塩気もちょうどよく、肉がフワッとしています。こちらもご飯との相性が抜群で箸が止まりません。





その他、店の名物「とろとろの豚なんこつ」や「チンジャオロース」「煮込みハンバーグ」など、ママの腕が光る絶品料理ばかり。Instagramにその日のメニューを掲載することもあるので、お目当ての定食を狙って訪れるのもいいですね。



ほっと一息つける実家のような店内で、ママのあったかご飯を食べてみませんか。





◇よんまる。

新潟県上越市東城町3丁目10-6 エヌビル1F

営業時間｜11:00～14:00 L.O.

定休日｜土・日・祝

※問い合わせは、InstagramのDMまで