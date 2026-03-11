台湾メディアのETtodayは11日、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の会場となった東京ドームで日本人のある行動が台湾人を感動させたことを報じた。

記事によると、あるネットユーザーがSNS・Threads（スレッズ）で、8日に東京ドームで行われた台湾（チャイニーズタイペイ）対韓国の試合を観に行ったことを報告。試合は接戦の末に台湾が勝利し、会場が大いに盛り上がる中、隣にいた甥っ子が日本人の年配の男性からメモが添えられたお菓子の袋をもらったという。

メモには中国語の繁体字で「親愛なる台湾の友人の皆さん。地震の際に支援してくださり、本当にありがとうございました。日本人は台湾が大好きです。私たちは永遠の兄弟です！台日友好！」と記されており、同ユーザーはこれを見て「とても感動した」という。

記事によると、同ユーザーの投稿に台湾のネットユーザーからも「感動した。だから台日の関係はこんなに良いんだろうね」「本当に泣きそうになる」「いったい何年覚えているんだろう。本当に温かいし感動する」「もうこんなに時間がたったのに、日本人はまだ感謝し続けているんだね」「数年前に東京を旅行した時、ある年配男性に会って、私が台湾人だと聞くと深々とお辞儀をして311の地震（東日本大震災）の時の支援に感謝を示してくれた。とても感動した」「ずっと感謝してくれて、本当にこちらが申し訳ない気持ちになる。当時私は1000台湾ドルを寄付したけど、今はこの寄付は価値があったと感じる」といった声が上がったという。（翻訳・編集/北田）