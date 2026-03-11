ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンは1次ラウンド・プールCを全勝突破した。9-0で勝利した10日チェコ戦の試合終了から約5時間半後に出国し、準々決勝が行われる米マイアミに移動。大谷翔平（ドジャース）はインスタグラムのストーリーズで移動中の一幕を公開し、「窓の外」が話題を呼んでいる。

侍ジャパンは弾丸で出国した。深夜にチャーター機で移動。離陸準備が整い、飛行機が滑走路に向けて、ゆっくりと動き出した時、日本航空のスタッフが列をなして、地上から手を振った。決戦に向かう侍ジャパンを激励した。その光景を目にした大谷は、機内から写真撮影。インスタグラムに投稿している。

日本航空のスタッフによる心温まる見送りに、SNSでも反響が広がっている。

「お見送り、粋だね〜」

「JALのスタッフさん約30人が夜中に並んでお見送りしてる姿、日本のおもてなし精神が最高すぎる！」

「そこに一緒に並びたい笑」

「JALのおもてなしを大谷翔平選手が投稿される事が嬉しいです」

「グラウンドだけでなく、空港でも『チームジャパン』ですね。この団結力ならマイアミでも絶対勝てる！いざ世界一へ！」

「スタッフさん達もすごいよな。深夜3時にこうやってバリバリ働いてる」

準々決勝は14日（日本時間15日）にローンデポ・パークで行われ、対戦相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラとなる。



（THE ANSWER編集部）