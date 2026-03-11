9日（月）、信州上田観光協会がV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）に所属する信州ブリリアントアリーズの応援バスツアーを開催すると、公式SNSで発表した。

2月21日（土）にVリーグ女子のレギュラーシーズン（RS）優勝を決めた信州Aries。Vリーグ女子の連覇を目指し、プレーオフに進出した。プレーオフはセミファイナルが28日（土）に、ファイナルが29日（日）に、どちらも静岡県の香陵アリーナで行われる。

今回は、「みんなで心をひとつにして、選手の背中を押し、優勝の感動を共有したい」という思いから応援バスツアーが企画された。旅程は28日（土）から29日（日）にかけての1泊2日で、宿泊先はくれたけインプレミアム沼津北口駅前だ。

28日（土）は14:00から開始される信州AriesとRS4位チームによるセミファイナルを、29日（日）は13:00から開始されるファイナルを観戦。バス車内では信州Ariesのグッズや選手のサインが当たる抽選会が実施されるほか、2日目には静岡県の沼津港に立ち寄るとのこと。また、特典として応援グッズも用意するとしている。

代金は往復の交通費や試合の観戦チケット、宿泊費など込みで25,800円。申し込みは千曲観光(株)上田営業所（TEL：0268-22-8200）への電話で行う。最小催行人員は25名としている。

RS優勝が決まった後も白星を重ね、RSの最終結果を27勝1敗とした信州Aries。プレーオフ・セミファイナルの対戦相手は現時点で確定していないものの、熱戦が予想される。