JR東日本の運賃値上げが3月14日に迫っています。山手線内では、片道最大70円、1か月の通勤定期券は最大2190円と2割を超える値上げとなります。しかし、この値上げは、普段の移動をおトクで快適にする方法を考えるきっかけになるかもしれません。

■今使っている経路は最善？ 見直す機会に

複数の路線が走っている場所では、今まで通りの経路が一番いいのか、見直した方がいいケースもあります。今回の値上げでは、これまで特に低く抑えられていた山手線内や東京近郊の運賃が、他の地域と同じ水準に引き上げられます。JRと私鉄の運賃が変わらなかった場所でも、今後は私鉄の方が安くなるケースが出てきます。

例）

東京-新宿(東京メトロ210円/JR 210円→260円に値上げ)

新宿-吉祥寺（京王230円/JR230円→260円に値上げ)※紙の切符の場合

■定期券が“25％オフ”背景は

定期券は額が大きいため、値上げの影響が顕著です。山手線内だと3月14日購入分から…

・通学定期券 平均16.8％

・通勤定期券 平均22.9％ の値上げに。

定期券は利用開始日の2週間前から購入できるので、3月27日利用開始分までの定期券なら、値上げ前に購入できます。この日の前後に始まる定期券を購入する場合は、値上げ前に購入した方がおトクかもしれません。とは言え、値上げ後に実質″25％オフ″で購入できる定期券もあります。JR東日本が今回の値上げとともに打ち出したのが、「オフピーク定期券」のおトク度アップです。

◇

「オフピーク定期券」とは平日朝のピーク時間帯（1時間半）以外で使える定期券。ピーク時間帯は出発する駅ごとに定められています。もしピーク時間帯に乗車したい場合は、別途、普通運賃を支払うことになりますが、通常の通勤定期券価格より約15％割安な上、3月14日からは、購入額の10％のJREポイントを付与(※来年3月末まで)。対象エリアも拡大されます。ピーク時間帯を避けて出勤できる人はおトクに利用できるわけです。

例えば池袋―品川だと、値上げ後は…

・通常の通勤定期券 1万480円

・オフピーク定期券 8900円（890JREポイント付与）

新たに対象となる平塚―東京だと…

・通常の通勤定期券 3万2180円

・オフピーク定期券 2万7350円（2735JREポイント付与） となります。

なぜここまで割安な設定にしているのでしょうか。JR東日本の喜勢陽一社長は「3年前の販売開始以降、なかなか想定した結果が出ていない。オフピークへのシフトをさせていただきたい」と話します。

日本では企業が定期券代を支給する仕組みがあることや、職場で出勤時間が決められていることなどから、オフピーク定期券は普及が進んでおらず、朝の混雑解消につながっていないのが現状です。購入率は2023年の販売開始以来7〜10％ほどとほぼ横ばい。JRの目標の約17％には遠く及びません。

◇

■会社が払うから関係ない？ 従業員も会社もメリットあるけれど…

ピーク時に満員電車で出勤するのはストレスがたまるもの。オフピーク定期券は、例えば山手線の駅を出発する場合、おおむね7時半から9時頃のピーク時間以外は使えるので、可能であれば企業が出勤時間を10時にするなどすれば、使える可能性が高くなります。ピークを避けることで、従業員は混雑によるストレスを軽減でき、企業は通勤手当を削減することもできますが、簡単にはいかない事情があるようです。

通勤費の支給管理システム「駅すぱあと 通勤費Web」を提供するヴァル研究所によりますと、企業は

・就業規則に出勤時間や通勤手当について定められている場合、変更には労働組合との話し合いなどが必要

・ピーク時間帯に出社せざるを得なくなったときの運賃の精算が煩雑

といった理由で、オフピーク定期券の導入に対して「ハードルが高い」と感じているということです。

◇

■オフピーク定期券、使ってみたら…

しかし、オフピーク定期券を使ってコスト削減に成功した企業もあるといいます。複数の小売店を経営する都内の企業では、これまで全員に通常の通勤定期券代を支給してきましたが、去年から、JRでオフピーク出勤できる従業員には、本人の同意を得てオフピーク定期券の金額を支給することに。ピーク時に出勤せざるを得なかった場合の運賃は精算可能としたため、従業員から不満も出ず、コスト削減につながっているということです。

また、通常の定期券代を支給した上で「各自がオフピーク定期券を購入することは自由」と明確に示している企業も。駅の改札設備の開発などを手掛けるJR東日本のグループ会社では、従業員がオフピーク定期券を買いやすいように、以前は朝9時台にも行っていた会議を、基本的に10時以降に行うようにしました。現在およそ130人の従業員がオフピーク定期券を使っているということです。

■満員電車は鉄道会社にとっても悩みのタネ

通常の定期券代を支給しているので、会社にコスト面でのメリットはありませんが、すし詰め状態の電車で出勤せずに済むなど従業員の働きやすさにつながり、会社の魅力度がアップしたといいます。

鉄道各社は、ピーク時の需要に合わせて、車両の数を増やしたり運転士を確保したりする必要があるため、特定の時間に利用が偏ると、それだけコストがかさみます。今回のJR東日本の運賃値上げは、物価が高騰する中、安全な輸送を守るための設備投資や人材確保にかかる費用が上がっていることが背景にあります。

◇

ピークを分散することで、快適に鉄道を利用できるだけでなく、そこにかかるコストも削減でき、質の良いサービスを受け続けられることにもつながります。値上げをきっかけに、ピーク時間に出勤する必要が本当にあるのか、ピークを避ける方法はないのか、職場で話し合ってみるのもいいかもしれません。