【サンフアン（プエルトリコ）＝岡花拓也】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１０日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国でＢ、Ｄ組が行われ、Ａ組はカナダが地元プエルトリコに競り勝ち、２勝１敗とした。

Ｂ組はイタリアが優勝候補の米国から金星を挙げて３連勝。米国は３勝１敗で準々決勝進出に黄信号がともった。Ｄ組はイスラエルがオランダを破り、２勝２敗で３位が確定した。

イタリア８―６米国

イタリアは四回までに３本塁打で５点を先行。六回に犠飛や敵失などで３点を加えた。米国は３本塁打などで追い上げたが及ばず。

３４歳ロレンゼンが好投

前回８強のイタリアが優勝候補を破る番狂わせを起こした。打線が四回までに５点を先行する一方で、メジャー通算５４勝の先発ロレンゼン（ロッキーズ）が五回途中を２安打無失点に抑えた。「歴史を作れるなんて信じられない」と３４歳のベテラン右腕は喜び、「この舞台であれだけの活躍ができたのなら、どこでもできるはずだ。選手全員の活躍を心からうれしく思う」と仲間たちをたたえた。

「歴代最強」の米国、命運は他国の結果次第

九回、米国はクロウアームストロング（カブス）の２打席連続本塁打で２点差に迫った。なおも二死一塁と攻め、打席には主将のジャッジ（ヤンキース）。本塁打で同点だったが、イタリアのワイサート（レッドソックス）の低めのチェンジアップに空振り三振に倒れ、最後の打者となった。

日付が変わった頃、ジャッジは球場の薄暗い廊下で帰り際に立ち止まり、口を開いた。「自分たちの運命を自分たちで決められる状況は理想だし、それが目の前にあった。でも、イタリアが最初から積極的に打ってきた」。勝てばＢ組１位で準々決勝進出だったが、相手の下位打線に３本塁打を許し、四回までに５失点。六回には失策や暴投などで３点を奪われた。

「歴代最強」との呼び声が高かったチームの命運は、１１日の１次ラウンド最終戦の結果に委ねられた。私服姿のジャッジは穏やかな笑みを浮かべながら語った。「今は自分たちではどうすることもできない。少し運が必要だ。どうなるか見てみるよ」（米テキサス州ヒューストン 帯津智昭）

米国の８強進出条件

１１日の１次ラウンド最終戦でイタリアがメキシコに勝った場合、４戦全勝で首位通過となり、３勝１敗の米国は２位で突破する。一方、メキシコが勝った場合は、３勝１敗で３チームが並ぶ。規程により、３チーム間の試合での失点率（失点／守備のアウト数）が低い方が上位となる。米国が突破するケースは、メキシコが９回を戦って５得点以上で勝利――などが想定される。