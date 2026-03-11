◇サッカー アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE） 神戸2―1（2試合合計3―1）FCソウル（2026年3月11日 ノエスタ）

エースの一撃で神戸が3大会ぶりのベスト8進出を果たした。ホームでFCソウル（韓国）に2―1の逆転勝利。アウェーと合わせて2試合とも勝利し、突破を決めた。

ミヒャエル・スキッベ監督が「難しくなるのは理解している。集中が必要で、我々のベストが求められる」と予想した通り、前半20分に先制点を許す苦しい展開。後半はボールを持たれ、一方的に攻め込まれた。重苦しい展開を切り裂いたのが後半開始から出場したFW大迫勇也だった。

同28分にDF広瀬陸斗のクロスをドンピシャヘッド。ポスト直撃となったがスタジアムの空気が変わった。そして歓喜の瞬間は5分後に訪れた。大迫の左からのクロスは流れたが、ゴールラインギリギリ“1ミリ”で広瀬がボールを残し、FW武藤嘉紀が回収。そのクロスをファーサイドから走り込んだ大迫が右足スライディングシュートで流し込んだ。エースの今季初得点で勢いを加速させると、同44分には相手ミスを突いたMF井手口陽介が技ありループで逆転弾。試合を決めた。

昨年は第1戦目のリードを守れず、ベスト16で敗退。クラブ悲願のアジア制覇はあっけなく幕を閉じた。その悔しさを晴らした。