Î©²Ö¹§»Ö»á¤¬¼«¸ÊÇË»º¡¡ÉéºÄ¤Ï£±£²²¯£´£´£°£°Ëü±ß¡¡ÇÛÅö¸¶»ñ¤Ï¥¼¥í¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¡×
¡¡Î©²Ö¹§»Ö»á¤¬¼«¸ÊÇË»º¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£±Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï¼«¿È¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖËÜÆü¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£±£±Æü£±£·»þ¤ËÎ©²Ö¹§»Ö¤Ï¡¢¼«¸ÊÇË»º¿½Î©¤Ë¤è¤êÇË»º¼êÂ³³«»Ï·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¡¢ÈÄ¶¶´îÉ§ÊÛ¸î»Î¤¬ÇË»º´Éºâ¿Í¤ËÁªÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Ø¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¸ûÎ±¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£±£²·î¤ËÎ©²Ö»á¸Ä¿Í¤ËÌó£µ²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢»äÅªÀ°Íý¤Î³«»Ï¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤Ï¸Ä¿Í¤Ç£²£´£°¿Í¡¢£±£²²¯£´£´£°£°Ëü±ß¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î©²Ö»á¤Î¼«¸Ê»ñ»º¤Ï£±£µ£°£°Ëü±ßÁ°¸å¤Ç¡¢½êÆÀÀÇÇ¼ÀÇ¤Î¤¿¤á¤ËÇÛÅö¸¶»ñ¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¼«¸ÊÇË»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÇË»º´Éºâ¿Í¤Ë¤µ¤é¤Ë´¹²Á²ÄÇ½¤Ê»ñ»º¤òÄ´ººÄº¤¡¢ÇÛÅö²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬ºÄ¸¢¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Îºö¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¡¢£³·î£´Æü¤Ë¼«¸ÊÇË»º¤ò¿½Î©¤ÆÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£º®Íð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤áÇË»º¼êÂ³³«»Ï·èÄê¤ÈÇË»º´Éºâ¿Í¤ÎÀµ¼°·èÄê¤Þ¤Ç³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´Êó¹ð¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀèÆü¡¢µÙÌ²¤òÈ¯É½¤·¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»äÅªÀ°ÍýÈ¯É½»þ¤Ï£²²¯±ß°Ê¾å¤ÎÉéºÄ¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏºÄ¸¢¼Ô¤Ï£±£¶£°¿Í¡¢Áí³Û£²²¯£³£°£°£°Ëü±ß¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÞ¤Î»ñ»º¤Ï£²£³£°£°Ëü±ß¤Ç¡¢Ìó£±£°¡ó¼å¤ÎÀ¶»»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¹â³ÛºÄ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤È¤Ï£±£°¡ó°Ê²¼¤ÎÏÂ²ò¤ò¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎºÄ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤è¤ê¹â³Û¤ÎÇÛÅö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤òÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢£±£µ£µÌ¾¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÏÂ²ò¤òÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ê£±¡Ë¤Þ¤º¡¢ºÄ¸¢³Û¤¬£±£°Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÊý¤ÏËþ³Û¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê£²¡Ë¼¡¤Ë¡¢£±£°Ëü¤«¤é£±£°£°Ëü±ß¤ÎºÄ¸¢³Û¤ÎÊý¤Ë¤ÏºÄ¸¢³Û¤Î£±£°¡ó¡Ü£±£°Ëü±ß¤Î³Û¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤ÆÏÂ²ò¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤´Äó°Æ¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ÄÊÌ¤ËÍ¹Á÷¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÏÂ²ò°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Î©²Ö»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À£Î£È£Ë¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Î©²Ö¹§»Ö¤ò¤Ï¤¸¤áÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢£Î£È£Ë¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë²½¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£