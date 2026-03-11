獲物を見つけた猫ちゃんが、体を低く屈めてお尻を振り始め…？脅威のバランス感覚で見せた構えが、ある生き物にそっくりだと話題になっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で28.6万再生を突破し、「この子のご先祖さまはきっとティラノ」「あら♡なんて可愛いちっちゃな恐竜さん♡」といった声があがりました。

【動画：獲物を見つけた猫→体勢を変えたかと思ったら…まるで恐竜のような『まさかの構え』】

甘えん坊さんな福丸くん♡

Instagramアカウント「@fukuhakobi」に投稿されたのは、キジトラの「福丸」くんが、何かを狙っている時の動きをとらえたリールです。

福丸くんは、やっと夢が叶いお迎えすることができたという、飼い主さんにとって念願の猫ちゃん。よく鳴く甘えん坊さんな性格で、まるで赤ちゃんのようなお顔で飼い主さんと添い寝をしてくれるといいます。

ティラノサウルス！？

ある日、そんな福丸くんは何か獲物を見つけたそうで、覗き込むように体を動かしてから、体を低く屈めていたといいます。そのまま前足をそろえて、お座りのような体勢になったかと思うと、急に両前足の先を軽く浮かしながら丸め、まるでティラノサウルスのような構えに。

そのまま左右に小刻みにお尻を振ったかと思うと、首を地面スレスレの位置まで下げながらお尻を微妙に上げ、しっかりと狙いを定めると、獲物に飛びかかっていったのだそう。その脅威のバランス感覚には、飼い主さんも思わず感動してしまったといいます。

微妙に変わる構えの高さ

実は福丸くん、おもちゃを少しずつ動かすと、このティラノサウルスの構えを見せてくれるのだそう。しかし、この前足を丸めて狙いを定める構えは、そのときによって高さが違うらしく、高いところで構えている時は、まるで幽霊みたいになるのだといいます。

この独特すぎるハンティングスタイルが可愛らしくて、つい何度も繰り返し見たくなってしまいます。

この可愛すぎる福丸くんのティラノサウルスポーズに、リールの視聴者からは「ティラノにゃウルスだッッッ」「こりゃたまらん可愛いすぎる」「ティラノザウルスがどんな恐竜だったか、思い出しましたww」「かわいすぎ！お尻フリフリ♡」「予想以上にティラノザウルス（笑）」「なに見つけたのかな～♡かわいい猫さんですね♡」「ふりふり~ってwかーわい」「ジャンプ前のタメが素晴らしい」といった絶賛のコメントが多数よせられました。

Instagramアカウント「@fukuhakobi」では、日々飼い主さんに可愛らしく甘えたり、トイレハイでうっかりお布団のシーツに穴を開けたりといった、福丸くんのほっこりとする日常の様子を楽しむことができます。

