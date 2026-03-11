猫が布団を占領する5つの理由

猫が布団に居座るのは、わがままというより本能や安心感に基づいた行動です。理由を理解することで、感情的にならずに対応できるようになります。

1.飼い主のニオイで安心したい

布団には飼い主の体温やニオイがしっかり染み込んでおり、猫にとっては非常に安心できる空間です。外敵の心配がなく、信頼している相手の気配に包まれて眠れるため、“安全基地”のような役割を果たしています。

特に留守番のあとや甘えたい気分のときに布団へ向かうのは、安心しようとする自然な行動です。

2.暖かくて心地よい

布団は保温性が高く、体温がこもりやすい構造になっています。寒い季節はもちろん、冷房が効いた部屋でも布団の上は快適な温度を保ちやすい場所です。

ふかふかした感触も猫にとって魅力的で「単純に気持ちいいから」という理由が大きいことも少なくありません。

3.飼い主と一緒にいたい

布団は猫にとって“飼い主が長時間いる場所”という認識があります。同じ空間で眠ることは、群れの仲間と身を寄せ合う感覚に近い安心感をもたらします。

布団を選ぶのは、信頼関係が築けている証ともいえるでしょう。

4.自分の縄張りにしたい

猫はお気に入りの場所に自分のニオイをつけ、安心できるテリトリーにします。

布団で寝転がることで、体のニオイを移し「ここは自分の場所」と再確認しているのです。家の中でも優先順位の高いスポットになっている可能性があります。

5.飼い主の反応を学習している

布団に乗ると声をかけてもらえたり、撫でてもらえたりする経験があると、それ自体がごほうびになります。

「ここにいれば注目してもらえる」と学習し、あえて選んでいるケースも。無意識のうちに行動を強化している可能性も考えられます。

注意すべきポイント

布団の占領そのものは問題ないことがほとんどですが、いくつか確認しておきたい点があります。

布団の上で粗相をする場合は、膀胱炎やストレスが関係していることがあります。トイレ以外での排尿行動は、泌尿器トラブルのサインであることもあるため注意が必要です。

また、夜中に何度も起こす、落ち着かず動き回るといった変化が続く場合は、生活リズムの乱れや体調不良の可能性も考えられます。急な変化があれば、行動だけでなく健康面もチェックしましょう。

上手な対処法

猫の布団の占拠は無理に追い払うのではなく、「別の魅力的な選択肢」を用意することが基本です。

代わりに快適な寝床を用意する

布団の近くにふかふかのベッドを置き、飼い主のニオイがついたブランケットを敷いてみましょう。

安心できる条件をそろえることで、自発的に移動してくれる可能性が高まります。場所を完全に遠ざけるよりも、“近くに代替案”を用意するのがポイントです。

就寝前にしっかり遊ぶ

寝る前に十分な遊び時間を確保し、エネルギーを発散させましょう。狩猟本能を満たす遊びを取り入れると、満足感からぐっすり眠りやすくなります。

夜間の活動量が減ることで、布団占領の頻度も落ち着きやすくなります。

ルールを一貫させる

どうしても困る場合は、寝室に鍵をかけて入れないなどのルールを決め、家族全員で統一することが大切です。

日によって許可が変わると猫は混乱するため、一貫した対応が最もストレスの少ない方法です。

まとめ

猫が布団を占領するのは、安心や愛情、快適さを求めているからです。ほとんどは微笑ましい行動ですが、粗相や急な変化がある場合は注意が必要です。

叱るよりも環境を整え、代わりの選択肢を用意することが穏やかな解決につながります。愛猫との心地よい距離感を見つけていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)