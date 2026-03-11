激アツコラボ爆誕ッッ！！【マクドナルド】すでに販売終了も？！「新作ハッピーセット」が可愛い♡

【マクドナルド】の新作「ハッピーセット®」では、みんなで楽しく遊べそうなカードゲームがゲットできる様子。漫画が原作のアニメ作品とコラボした、大人も欲しくなるようなミニサイズの「UNO」が登場しています。今回のハッピーセットのUNOは、第1弾、第2弾と、異なる絵柄がラインナップしており、第1弾は既に販売期間を終了しています。ですが、2026年3月13日から始まる第3弾では、第1弾の絵柄も再び登場する予定とのこと。今回は、@ftn_picsレポーターHaruさんがゲットした、第1弾のおもちゃをご紹介します！

飾りたくなる可愛いパッケージ！

アニメ「SPY×FAMILY」の、アーニャがキュートに描かれた「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」。こちらは「UNO フリップ」というゲームで遊べるカードが入っています。レポーターHaruさんによれば、「中に遊び方の説明書も入っているので初めての人も安心してゲームに参加できる」とのこと。このままお部屋に飾っても可愛いかも。

個性豊かなキャラの絵柄にも注目

「UNO フリップ SPY×FAMILY アーニャ」に入っているカードは、作品内に登場するさまざまなキャラが勢ぞろい。明るい色づかいでポップなデザインは、見ているだけでも楽しくなれそう。レポーターHaruさん曰く「自慢したくなるほど、どのカードも可愛い」とのこと。

持ち歩きにも便利そうな小さめサイズ

レポーターHaruさんは、「UNO SPY×FAMILY ロイド」もゲット。こちらは、スタンダードなUNOが楽しめるカードです。ハッピーセット用の小さいサイズなので、持ち歩きにも便利そう。普段からかばんに入れておいて、すき間時間に遊ぶのにも良いかもしれません。

キラキラ輝くホログラムカードも！

公式サイトによると、「それぞれ1枚ずつホログラムの特殊カードが入っているのもポイント」とのことで、コレクター欲が刺激されるかも。第1弾では、この他に、「僕のヒーローアカデミア」とコラボした、「UNO オールワイルド 僕のヒーローアカデミア 轟 焦凍」も登場していました。2026年3月13日から始まる第3弾では、再度、第1弾のおもちゃも登場する様子。第1弾を見逃した人も、第3弾で入手できることを願って、スケジュールに入れておいて！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino