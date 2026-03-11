今回紹介するのは、Threadsに投稿された仲良し猫コンビ。体をピタッとくっつけて過ごすことが昔からよくあり、ハート型になることもあるのだとか。投稿はThreadsにて、2800回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちから注目されました。

【写真：体を寄せ合う姿が『ハート型』だった２匹の赤ちゃん猫→成長した結果…尊すぎる『現在の光景』】

今も昔も、ねこねこハート

今回、Threadsに投稿したのは「頑張るふたりと猫2匹」さん。登場したのは、キジ白のぐうぐうちゃんとハチワレのもぐもぐちゃんです。

ふたりは昔からとっても仲良し。子猫の頃から体を寄せ合って過ごすことも多かったそうです。そのとき、体を寄せ合うことでハートができあがることもあったのだとか。

それは現在も変わらない模様。成猫になった今でも、体を寄せ合って過ごすのは変わらず。そのとき、同じようにハートができあがるのだとか。今も昔も、とってもラブラブで仲良しですね。見ていて尊い気持ちになります。

ねこねこハートにときめく猫好きが相次ぐ

とっても仲良しでラブラブなぐうぐうちゃんともぐもぐちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「尊い」「仲良し」「みっちり可愛い」などの声が多く寄せられていました。ラブラブなぐうぐうちゃんともぐもぐちゃんの姿を見て多くの猫好きさんが心ときめいたようですね。

Threadsアカウント「頑張るふたりと猫2匹」では、猫のぐうぐうちゃんともぐもぐちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの日常は、何度でもリピートしたくなります。

