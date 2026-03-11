グラビアアイドルの溝端葵が、9日発売の「週刊ヤングマガジン」の表紙・巻頭に登場した。



【写真】2度目の表紙登場 破壊力満点のボディを披露した溝端葵

同日更新のインスタグラムで「【お知らせー】」と題し、溝端は「ヤングマガジンに2度目の表紙巻頭で登場です」と報告。さらに「ヤンマガwebもみてね^^」とファンに呼びかけた。



表紙の写真とともに、溝端は豊かな膨らみと締まったウエストのギャップが際立つ白のビキニ姿をアップ。魅惑の前かがみは視線を逃がさない。また、淡いグリーンに白のラインが印象的な小さめビキニを身につけたカットでは、はみ出しそうな破壊力満点のボディを披露。さらに上着をぺろんとめくって、トロピカルなカラーの水着がのぞかせる小悪魔な姿も見せている。



溝端は2001年生まれ、大阪府出身。25年3月に芸能界デビューを果たし、可愛らしいルックスとグラマラスなボディで瞬く間に人気を集め、数々の雑誌のグラビアを飾っている。ファンからも「超美女神」「2回目の表紙おめでとう！」「透明感ある自然な美しさ」と絶賛する声が届いていた。



