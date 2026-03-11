元「ギャルのカリスマ」ことタレント・安西ひろこ（４７）がメディアに登場し、近影を見せた。

１０日のＡＢＥＭＡ「愛のハイエナ ｓｅａｓｏｎ５」（火曜・午後１１時）にゲスト出演。さらば青春の光・森田哲矢は「俺たちの青春」「カリスマ」と大興奮で安西を迎えたが、「（収録が）始まる前、芸能界で本当にいろいろあったんやろうなってぐらい腰低かった」と、平成を駆け抜けたカリスマの謙虚な姿勢に驚き。

現在４７歳となった安西。ＳＮＳで話題を呼んだ“ミニスカ美脚”写真がスタジオで公開されると、「５０枚ぐらい撮った中の奇跡の１枚なんです」と謙そんして説明。

さらに「実は『愛のハイエナ』に出るために、めちゃめちゃ減量してきたんです」と番組出演に向けてストイックに体作りをしてきたことも告白。ＭＣ陣を驚かせていた。

子役として活動した安西は１９９６年にグラビアアイドルとして本格デビュー。９０年代後半から２０００年代にギャルのカリスマとして人気を博した。昨年１２月には「１２月に入って急に左耳が聞こえずらくなりました」（原文ママ）と明かし、「病院へ行ったら『突発性難聴』と診断されました」と公表した。