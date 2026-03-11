◆アジアチャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）ラウンド１６第２戦 神戸２―１ＦＣソウル（１１日・ノエビアスタジアム神戸）

決勝トーナメント１回戦のラウンド１６（８強争い）が行われ、神戸はホームでＦＣソウル（韓国）に２―１で逆転勝ちした。１―０で勝利したアウェーでの第１戦（４日・ソウル）との２戦合計３―１。昨季逃した８強進出を果たした。

神戸とＦＣソウルは今季３度目の対戦。神戸は、１次リーグでの対戦時（２月１０日・ノエスタ）に２―０で快勝し、ラウンド１６第１戦（４日・ソウル）も１―０と、２戦とも無失点で制していたが、この日のＦＣソウルは目の色を変えてきた。前半２０分、神戸は相手ＦＷクリマラのヘディング弾で先制点を献上。攻撃陣は３１分、元日本代表ＭＦ武藤嘉紀のシュートが枠を外れるなど得点できず、前半を０―１で折り返した。

神戸は後半から同ＦＷ大迫勇也を投入。Ｊ１百年構想リーグ開幕節・京都戦（２月６日・サンガＳ）で筋肉系の不調を訴えて途中交代し離脱していたが、ソウルでの第１戦に途中出場し実戦復帰していた。３３分、武藤が右サイドから左足で上げたクロスに、大迫が執念のスライディングシュート。見事ゴールネットを揺らし１―１の同点に。大一番で、頼れるエースＦＷの今季公式戦初ゴールが飛び出した。４４分には同ＭＦ井手口陽介が、相手ＧＫ具聖潤が飛び出したところ、ループシュートを決めて勝ち越し。神戸がそのまま２―１で勝利し、２戦合計３―１で勝ち上がった。

昨季はラウンド１６で光州に敗れた神戸だが、その壁を突破しベスト８進出。準々決勝以降は４月、サウジアラビアで集中開催される予定だが、中東地域の政情不安により、西地区はラウンド１６が第１戦、第２戦ともに延期されるなど、予断を許さない状況は続いている。