日本中が深い悲しみに覆われる中、力強く生まれた命があります。不安と混乱の中で誕生した子どもたちは今年、15歳となり、中学卒業の節目を迎えます。成長した彼らの姿に皆さんは何を感じるでしょうか。一人の男の子の成長を見つめました。

震災発生5日後、仙台市内の病院。2011年3月12日に生まれた遠藤維人くんです。

母・聡美さん

「地震があった日（3月11日）の夜9時にお腹は痛かった。陣痛が今来たら、産めないと思った。（3月12日）午前3時まで我慢したが、痛くて」

母・聡美さんは停電が続く中、病院にかけこみ、維人くんを出産しました。

母・聡美さん

「這うように部屋の中を逃げて、すごく怖かったです。でも、お腹は守らなきゃと思った」

5歳の維人くん。小学校への入学を楽しみにしていました。

遠藤維人さん

「（Q.ランドセルどう？）かっこいい」

小学校に入り、打ち込んだのは野球。2人の妹のお兄ちゃんになりました。

遠藤維人さん（当時11）

「中学校に入ると、部活も始まると思う。勉強もしっかりやっていきたい」

このときの取材から3年。まもなく15歳になる維人さんの自宅を訪ねました。

遠藤維人さん、この3年で身長は175センチまで伸びました。中学校では震災についても学んできたといいます。

遠藤維人さん

「野外活動で気仙沼に行って、震災のことを知る機会が増えて、震災は大変だったと思うし、誕生日が近づくと震災のニュースが増える。震災は大変だったと知らなくても、次の世代に受け継いで、怖さを風化させないことが大事と思うようになってきた」

あの日の映像を見てもらいました。

「これ、にいにだって」

遠藤維人さん

「記憶ないな…」

母・聡美さん

「何分かおきに、ちょっと大きい地震がきて」

当時の病室は暖房を入れることもできませんでした。

母・聡美さん

「寒いから体温下がっちゃって、先生たちが温め直して戻してくれた。維人が一生懸命生きようとしているから、それに応えなきゃと思って。みんな落ち込んでいたけど、維人を見ているときはみんな癒されていた」

遠藤維人さん

「震災は大変だったと知って、お母さんやお父さん、みんなが助けてくれてここまで大きくなれた。感謝しかない」

母・聡美さん

「頑張って産んでよかった」

あの混乱の中、生まれた命、たくましく成長を続けています。