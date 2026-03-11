２万２２３０人もの死者・行方不明者を出した東日本大震災から、１１日で１５年となった。

地震発生時刻の午後２時４６分、各地で人々が犠牲者を悼み、鎮魂の祈りをささげた。被災地の復興は進んだが、今も２万６２８１人が避難している。福島県主催の追悼式に出席した高市首相は、防災庁を年内に設置するための準備を加速させると強調した。

岩手県釜石市の小笠原人志さん（７３）は、長女・裕香さん（当時２６歳）の名前が刻まれた慰霊碑がある同市の追悼施設「釜石祈りのパーク」で黙とうをささげた。「生きていたら孫も生まれていただろう」と悔やんだ。

同県大槌町職員だった裕香さんは、役場庁舎で津波にのまれて亡くなった。小笠原さんらは昨年１２月、庁舎の跡地に石碑を自費で設置し、２階建ての屋上付近まで津波が押し寄せたことなどを刻んだ。跡地を訪れた小笠原さんは「ここに来ると娘の存在を感じられる」と語った。

宮城県名取市の伝承施設「閖上（ゆりあげ）の記憶」では追悼のつどいが開かれ、約４６０人が参加した。同市の消防団員だった父・安斎繁さん（当時６２歳）を亡くした仙台市若林区の主婦伊藤俊美さん（４８）は、「にっこり笑顔で見守っていてね」と書いた風船を空へ放ち、「みんな仲良く過ごしているよ」と報告した。

福島市の安洞院で営まれた法要には、行方不明となっている佐藤雄太さん（当時２４歳）の父・安博さん（６７）と母・浩子さん（６５）が参列した。雄太さんは福島県警の警察官で、避難誘導中に津波に巻き込まれたとみられている。負けず嫌いの頑張り屋で、仲間思いの優しい息子だった。安博さんは「早く帰ってこい。皆待ってるぞ」、浩子さんは「夢でいいから、どこにいるのか教えて」と願った。