女優でモデルの冴木柚葉（26）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。

「お知らせ」と題し、「3月10日（火）にGoodsPressデジタル写真集『冴木柚葉ゆずサウナ』が配信開始しました」と報告した。白のビキニ水着とサウナハット姿での笑顔ショットや、白とオレンジのチェック柄ビキニ水着姿、チェック柄のワンピース水着でシャワーを浴びるショットなど曲線美を披露し「未公開のアザーカットが盛りだくさんのデジタル写真集になってます！ 是非ゲットしてください」とつづった。

ファンやフォロワーからも「史上最高傑作」「魅力が溢れて出ています」「めちゃくちゃ可愛い」「可愛いさパーフェクト」「えっちで可愛すぎ」などのコメントが寄せられている。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でリポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞受賞。趣味はサウナ、ドラマ＆ミュージカル＆お笑い鑑賞。特技はダンス、もんじゃを焼くこと。身長163センチ。血液型O。