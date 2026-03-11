元ＡＫＢ４８で女優の篠田麻里子が、４０歳の誕生日を報告した。

１１日に誕生日を迎えた篠田は同日、自身のインスタグラムを更新。「２回目の二十歳になりました。笑」と記し、バースデーケーキのろうそくを吹き消す動画や写真を投稿。

「１０代は学生生活が楽しくて、社会に出るのが少し怖かった。２０代はがむしゃらに働いて、鉄の身体みたいに突っ走ってきた気がします。３０代は『無理をしない』をテーマに、自分を労ることも覚えました。そして４０代。願うのはやっぱり健康。健康じゃないと、どんなことも楽しめないなと感じています。これからは無理をしすぎず、自分を大切にしながら、人生もお仕事も楽しんでいきたいと思います」とつづった。

この投稿には、「まりちゃんお誕生日おめでとう」「チビーズと素敵な１年を過ごしてください」「いつまでもお若く素敵な麻里子ちゃん」「これからも素敵なまりこさまを応援しますね」などのコメントが寄せられた。

篠田は２０１９年２月に実業家と結婚。２１年４月に第１子女児の出産を発表したが、２３年３月に離婚を報告。そして２４年１０月に一般男性との交際を公表した。