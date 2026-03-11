全国的にクッキー缶の人気が高まっています。熊本市の鶴屋百貨店で、国内外のさまざまな缶入りのクッキーなどを集めた催しが始まりました。



11日から鶴屋百貨店で始まったその名も「クッキー百菓店」。6回目の今回は、国内外の57ブランドの個性豊かな104種類のクッキーが販売されています。



■前田清鈴記者

「こちらのクッキー缶、黒く包装されていますが、中には真っ黒なクッキーが入っています」



今回初登場、オールブラックの衣類やアクセサリーなどを提供するフランスのブランド、BLVCK PARISのクッキー缶です。（BLVCK PARIS漆黒のクッキー 4320円）



また、かわいらしいデザインのクッキー缶。イギリスの紅茶茶葉を使った香り豊かなクッキーが入っています。（ON SUGAR Brew Tea COOKIE BOX 3500円）



■訪れた人

「入学のお返しにいいのがあったらと思って。たくさんありすぎて、かわいすぎて悩んでます」

「ホワイトデーのお返しで。いつもお世話になっているのでありがとうという気持ち」



贈り物や自分へのご褒美に。見て、開けて、味わって楽しめるクッキー百菓店は3月17日まで開かれています。

