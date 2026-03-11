ワンピの中でも「コーディネートが可愛くなる」暖かくなるまで着回しやすいワンピース







「暖かくなるまで」着回しが可愛くなるワンピース

どこまでも着回せる、シンプルなワンピース。だんだんと春の陽気がのぞくこの頃、だけどまだ冷える日も続くこれから。「暖かくなるまで」オシャレに、徹底的に活用できるワンピースのタイプをレコメンド。







体をキレイに見せる形と質感

黒ベロアワンピース／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） スタイルが自然とキレイに見える、上半身はスリムでスカート部分はわずかに広がるシルエット。装飾はベロアの質感とすそのニュアンスのみの潔さ。ちょっとしたパーティなど、フォーマルな場面でも頼れるミニマルだけど適度な存在感も残せる黒。







無機質なジップがなごむラフなニットの編み地

ニットワンピース／ケラウズランブラ（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） 思わず触れたくなるラフな編み地のニットを、胸元のメタルジップで辛口に引き締め。ジップを上まで閉めればストイックに、開ければポロ襟風にアレンジして抜け感を。見た目の温かさと、都会的なシャープさ。相反する要素を１つにまとめた、バランス感覚に優れた１枚。







スウェットライクなふっくら生地

ブラウンワンピース／SLOANE（ザ ショップ スローン 新静岡セノバ店） スリットもポケットも排した、特徴は素材だけのミニマルデザイン。ダブルフェイスの厚め生地はやわらかな着心地に加え、体のラインを拾わないうれしい効果も。







（ワンピースのプライスなど詳細へ）

【全12パターンの実例集】≫暖かくなるまで「コーディネートが可愛くなる」ワンピースと着回しの実例集