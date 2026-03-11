モスバーガー×コジコジ初コラボ♡可愛いおまけ付きワイワイセット登場

モスバーガーでは、さくらももこ原作の人気キャラクター「コジコジ」と初のコラボレーションを2026年3月18日（水）より全国の店舗（一部店舗除く）でスタートします。お子様向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コジコジたちの描きおろしイラストを使用した可愛いおまけが登場♡さらに、モスワイワイセットには新たに「ワイワイテリヤキバーガーセット」も加わり、親子で楽しめるメニューがパワーアップ。注目のコラボ内容を詳しくご紹介します。

コジコジの可愛いコラボおまけ



今回のコラボでは、コジコジや仲間たちがハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストを使用したおまけが登場します。

対象のモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットを購入すると、4種類の中から好きなおまけを1つ選ぶことができます。

おまけは、遊びながら楽しめるアイテムばかり♪また店内での飲食時には、コジコジデザインのトレーマット※も登場します。

コジコジとぺたぺたシールぬりえ（2しゅセット）



コジコジのシールいりかんケース



コジコジのおしゃべりマグネット



コジコジのモスチキンふせん

提供期間：2026年3月18日（水）～2026年5月下旬

対象店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

※「モスバーガー＆カフェ」を含む一部店舗ではトレーマットの使用はありません。また、なくなり次第終了します。

新登場ワイワイテリヤキバーガー



ワイワイテリヤキバーガーセット

価格：610円

お子様向けの人気メニュー「モスワイワイセット」に、新しく「ワイワイテリヤキバーガーセット」が登場します。

テリヤキソースを絡めたパティに細切りレタスとハーフマヨネーズタイプを合わせたバーガーで、定番のテリヤキバーガーと同じ具材を使用しながら、お子様でも食べやすいように味付けや量を調整しています。

同時に紙パックジュースとして「りんごジュース」も登場。りんご本来の味わいを生かした、すっきり飲みやすいジュースです。

セット内容：ワイワイテリヤキバーガー＋フレンチフライポテトS＋コールドドリンクS・オレンジブレンド100 Sまたはりんごジュース＋おまけ

※商品には『カロリーハーフマヨネーズタイプ』を使用しています。

※「ワイワイテリヤキバーガー」単体での販売はありません。

モスワイワイセットと低アレルゲンメニュー



コラボおまけの対象となるのは、お子様向けの「モスワイワイセット」と「低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット」です。

モスワイワイセット



価格：540円～660円

バーガーなど※1＋フレンチフライポテトSサイズ＋ドリンク※2＋おまけのセット。

※1「ワイワイモスチーズバーガー」「ワイワイバーガー」「ワイワイチーズバーガー」「ワイワイテリヤキバーガー」「ワイワイナゲット」から選択可能。

※2ドリンクは「りんごジュース」「コールドドリンクS・オレンジブレンド100 S」「モスシェイクS（＋50円）」から選択できます。

※3モスワイワイセットは低アレルゲンメニューではありません。

低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット



価格：590円

セット内容：「低アレルゲンメニュー※4」＋「ドリンク※5」＋「おまけ」

※4「ポークサンド＜米粉＞」「ポークロール＜米粉＞」から選択できます。

※4特定原料等28品目のうち、ハンバーグとソーセージに「豚肉」を使用しています。

※4「パックケチャップ＜減塩タイプ＞」に「りんご」を使用しています。

※5ドリンクは「りんごジュース」「コールドドリンクS・オレンジブレンド100 S」「モスシェイクS（＋50円）」から選択できます。

※5ドリンクはアレルゲンを含むものもございます。詳細はアレルギー情報をご確認ください。

親子で楽しめるコジコジコラボ



モスバーガーとコジコジの初コラボでは、可愛いおまけ付きセットや新しいワイワイテリヤキバーガーなど、親子で楽しめる内容が盛りだくさん。

描きおろしイラストのおまけはファンにとっても見逃せない可愛さです♡

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。コジコジの世界観と一緒に、楽しいモス時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪