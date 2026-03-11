◇オープン戦 中日3―1ヤクルト（2026年3月11日 バンテリンD）

中日のドラフト1位・中西聖輝投手（22＝青学大）が6回から2番手で登板。4回3安打1失点。最速150キロで5三振奪う内容だった。

1イニング目は先頭のサンタナにストレートの四球を与え、投ゴロを失策するなど1死満塁のピンチをつくった。

ここからしっかり修正。西村から137キロのフォークで空振り三振を奪い、味方の失策で1点は許したが、最後は岩田を148キロ直球で見逃し三振。最少失点で切り抜けた。

2イニング目は危なげなしの3者凡退。150キロも2度計測するなど、球威も取り戻した。

3イニング目は丸山に不運な三塁打を許したが、最後は田中から134キロのフォークで、この日4個目の三振を奪って抑えた。

先発した前回DeNA戦は4回6安打3失点と課題を残した。この日も立ち上がりこそ不安定だったが、修正して4回を投げきり、オープン戦ながらプロ入り初の勝利投手となった。

この試合は先発のドラフト2位・桜井頼之介投手（22＝東北福祉大）も5回無失点の好投。ドラフト1、2位コンビが順調な仕上がりを見せた。