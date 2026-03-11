11日、大阪の繁華街で地上から約13メートルの高さまで巨大パイプが地面から突き出しました。道路の通行止めは続いていて、周辺では大渋滞が発生しました。付近では下水道管の建設工事が行われていたということですが、原因はまだわかっていません。

■突き出た“パイプ”に「ありえない」

「やばいでしょ、これ。警察に言った方がいいんじゃないの」

大阪の繁華街・梅田の路上に立ちふさがる巨大な“パイプ”。すると突然、地上から勢いよく水が噴き出しました。

記者

「本来地中に埋まっている黒い柱のようなものが、地表から10メートル以上せりあがってしまっています」

地上からの高さは約13メートル。警察によると、11日午前6時50分頃、通行人の男性が地上から突き出したパイプを発見。

「工事現場からコンクリートが落ちてきている」と110番通報がありました。

──あの黒い柱、見えますか？ まるまる地中に埋まっていたもの。

通行人

「あの円柱が…」

通行人

「ありえない。びっくりしました。何？とか思って。怖いですね」

この事故によるけが人はいませんでした。

■周辺では下水道管の建設工事

現場は「大阪梅田駅」から直線距離で200メートルほど。

上には大阪の“大動脈”の幹線道路「新御堂筋」が通っている場所ですが、その新御堂筋の高架にあわや接触しそうになるほど“パイプ”が隆起してしまったのです。

大阪市建設局などによると、突き出たパイプは長さ30メートルで直径3.5メートルの鋼鉄製。

現場周辺では市の建設局による下水道管の建設工事が行われていたということです。

■消防隊員がパイプの穴の中に放水し…

この影響で新御堂筋が一部区間で通行止めに。11日中の解除は難しいということです。

──影響は？

タクシードライバー

「（普段は）7〜8分で来られますけどね。（Q：きょうは？）20分以上かかっている。倍どころじゃない料金になってしまいますね」

影響の長期化を懸念する声が上がる中、消防隊員がホースを使ってパイプの穴の中に放水。

水の重さをいかし、パイプの高さを徐々に下げていったのです。

午前中は高架に届きそうだったパイプは、午後5時頃には人の身長ほどの位置まで下がってきていました。

■大阪市建設局 パイプに張った水を「抜いた」

大阪の繁華街を騒然とさせた、突然のパイプの隆起。

工事を行っていた大阪市建設局は…。

大阪市建設局職員

「あまり事例がないので今のところ不明」

──全くわからない？

大阪市建設局職員

「ちょっとわからない」

そもそも今回の工事は、パイプの中に水を張りながら掘り下げていく工法だったといいますが…。

大阪市建設局職員

「地下水があるので、水と土が存在していた状態だった」

大阪市建設局職員

「水を張っていたのを抜いた作業が昨日」

■地下水圧より軽くなり…パイプが浮上か

下水道工事に詳しい専門家は、パイプの中の水を抜いた際、周りの地下水の圧力にパイプの重みが勝てず、浮上した可能性があるといいます。

地盤システム研究所・近久博志さん

「（パイプの）重さを増すために入れていた水を抜いたのが原因。管自身が、周りの地下水圧より軽くなってしまった。軽くなったことで管がフワッと浮いた。きれいに上がりすぎているので（地下水の）水圧が一番わかりやすい」

建設局は詳しい原因を調べています。