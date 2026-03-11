荘厳な響きを持つ鍵盤楽器から、お風呂上がりの必需品まで。4つの言葉すべてを完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常の風景や趣味の世界を思い浮かべながら、正解へとつながるパーツを探し出してみましょう。

言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？

今回は、美しい旋律を奏でる楽器から、体を労わる栄養成分まで、多彩な言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□がん
□□にちん
□□ごーる
ばすた□□

ヒント：ゼンマイを巻くと自動的に音楽が流れる、小さな箱型の楽器を何と呼ぶ？

正解：おる

正解は「おる」でした。

▼解説
それぞれのキーワードに「おる」を当てはめると、次のようになります。

おるがん（オルガン）
おるにちん（オルニチン）
おるごーる（オルゴール）
ばすたおる（バスタオル）

パイプを通じて荘厳な音を出す「オルガン（おるがん）」、しじみなどに多く含まれ健康維持を助ける「オルニチン（おるにちん）」、懐かしく優しい音色を奏でる「オルゴール（おるごーる）」、そして柔らかな肌触りが心地よい「バスタオル（ばすたおる）」。

音楽、科学、日用品と全く異なる領域の言葉たちが、特定の2文字を介して一本の線でつながりました。全ての空白を埋めて、すっきりした爽快感を味わえたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)