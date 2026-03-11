【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは「毎日の必需品」
言葉の「響き」に意識を向けて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？
今回は、美しい旋律を奏でる楽器から、体を労わる栄養成分まで、多彩な言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを正しく埋める2文字は何か考えてみましょう。
□□がん
□□にちん
□□ごーる
ばすた□□
ヒント：ゼンマイを巻くと自動的に音楽が流れる、小さな箱型の楽器を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードに「おる」を当てはめると、次のようになります。
おるがん（オルガン）
おるにちん（オルニチン）
おるごーる（オルゴール）
ばすたおる（バスタオル）
パイプを通じて荘厳な音を出す「オルガン（おるがん）」、しじみなどに多く含まれ健康維持を助ける「オルニチン（おるにちん）」、懐かしく優しい音色を奏でる「オルゴール（おるごーる）」、そして柔らかな肌触りが心地よい「バスタオル（ばすたおる）」。
音楽、科学、日用品と全く異なる領域の言葉たちが、特定の2文字を介して一本の線でつながりました。全ての空白を埋めて、すっきりした爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
